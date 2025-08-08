Росія робить вкиди про перемир'я — у ЦПД пояснили нюанси

Керівник ЦПД Андрій Коваленко. Фото: РБК-Україна

Росія почала робити вкиди в інфополе, зокрема, в західні медіа про "повітряне перемир'я" та неіснуючі "мирні плани". Крім того, Москва маніпулює темами щодо обміну полоненими.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в ефірі телемарафону.

Які вкиди робить Росія про мир

"Росіяни почали ще до візиту Віткоффа, вкидати в західні медіа, зокрема через своїх лобістів, через службу зовнішньої розвідки, яка працює з медіа, інформацію про "повітряне перемир'я", на яке Путін згодився", — сказав Коваленко.

Крім того, росіяни маніпулюють темою обміну полонених. Вони намагаються довести, що Україна нібито не забирає своїх людей і не хоче проводити обміну.

"Ось всі ці історії про те, що Україна нібито когось не забирає, всі оці брехливі речі, вони вивели на рівень Мединського і Міністерства закордонних справ зараз. Головна ж історія тут в тому, що Росія відмовляється від обміну "всіх на всіх" зараз, який насправді підтримує Україна і наші союзники, Росія намагається розхитати цю історію і, знаєте, затерти питання обміну "всіх на всіх" і вийти з нього", — наголосив керівник ЦПД.

Також він наголосив, що РФ вкидає у ЗМІ уявні "мирні плани". Коваленко каже, що їх не існує і жодне видання не має плану щодо завершення війни чи припинення вогню.

Нагадаємо, нещодавно у ЦПД попередили, що Росія готує інформоперацію щодо обміну полоненими. Таким чином Москва має намір дискредитувати процес обмінів.

Крім того, Андрій Коваленко пояснив, як Росія може маніпулювати США перемир'ям. Таким чином Путін хоче виграти час і уникнути ударів по критично важливій інфраструктурі на території РФ.