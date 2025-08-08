Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У РНБО пояснили, які вкиди робить Росія щодо миру в інфополе

У РНБО пояснили, які вкиди робить Росія щодо миру в інфополе

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 20:22
Росія робить вкиди про перемир'я — у ЦПД пояснили нюанси
Керівник ЦПД Андрій Коваленко. Фото: РБК-Україна

Росія почала робити вкиди в інфополе, зокрема, в західні медіа про "повітряне перемир'я" та неіснуючі "мирні плани". Крім того, Москва маніпулює темами щодо обміну полоненими.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в ефірі телемарафону

Реклама
Читайте також:

Які вкиди робить Росія про мир

"Росіяни почали ще до візиту Віткоффа, вкидати в західні медіа, зокрема через своїх лобістів, через службу зовнішньої розвідки, яка працює з медіа, інформацію про "повітряне перемир'я", на яке Путін згодився", — сказав Коваленко.

Крім того, росіяни маніпулюють темою обміну полонених. Вони намагаються довести, що Україна нібито не забирає своїх людей і не хоче проводити обміну. 

"Ось всі ці історії про те, що Україна нібито когось не забирає, всі оці брехливі речі, вони вивели на рівень Мединського і Міністерства закордонних справ зараз. Головна ж історія тут в тому, що Росія відмовляється від обміну "всіх на всіх" зараз, який насправді підтримує Україна і наші союзники, Росія намагається розхитати цю історію і, знаєте, затерти питання обміну "всіх на всіх" і вийти з нього", — наголосив керівник ЦПД. 

Також він наголосив, що РФ вкидає у ЗМІ уявні "мирні плани". Коваленко каже, що їх не існує і жодне видання не має плану щодо завершення війни чи припинення вогню. 

Нагадаємо, нещодавно у ЦПД попередили, що Росія готує інформоперацію щодо обміну полоненими. Таким чином Москва має намір дискредитувати процес обмінів. 

Крім того, Андрій Коваленко пояснив, як Росія може маніпулювати США перемир'ям. Таким чином Путін хоче виграти час і уникнути ударів по критично важливій інфраструктурі на території РФ.

фейки перемир'я маніпуляція Росія ЦПД обмін полоненими
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації