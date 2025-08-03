РФ хоче зірвати обмін полоненими

Обмін полоненими. Фото: соцмережі Володимира Зеленського

Росіяни мають намір продовжити інформаційну кампанію щодо дискредитації процесів обмінів полоненими. Поширюючи такі фейки, Кремль прагне маніпулювати процесом обмінів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

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Допис ЦПД. Фото: скриншот

Фейки Кремля

У ЦПД нагадують, що вони нещодавно спростовували фейк про те, що Україна нібито відмовляється забирати своїх громадян з пункту пропуску "Верхній Ларс".

"Російські пропагандисти поширювали тезу, що Київ буцімто не забирає з нейтральної території власних громадян, зокрема 90 військовополонених і колишніх в’язнів. Насправді ця інформація не відповідала дійсності", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що далі ворог готує нові вкиди неправдивої інформації щодо теми, яка може містити заклики та брехню щодо звернень про те, як українська сторона нібито відмовляється проводити обміни за принципом "всіх на всіх", а робить це лише з "обраними" полоненими.

"Росіяни хочуть дискредитувати владу і створити уявлення, ніби Україна "не хоче" повертати своїх людей. Україна послідовно працює над поверненням кожного свого громадянина з полону. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації", — наголосили у ЦПД.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що між Україною та РФ є домовленість про обмін 1200 людей. Наразі триває робота над списками.

Загалом від початку повномасштабної війни з неволі Росії додому повернулися 5857 українців.