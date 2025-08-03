РФ хочет сорвать обмен пленными

Россия готовит информоперацию по обмену пленными — детали
Россияне намерены продолжить информационную кампанию по дискредитации процессов обменов пленными. Распространяя такие фейки, Кремль стремится манипулировать процессом обменов.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).
Фейки Кремля
В ЦПД напоминают, что они недавно опровергали фейк о том, что Украина якобы отказывается забирать своих граждан из пункта пропуска "Верхний Ларс".
"Российские пропагандисты распространяли тезис, что Киев якобы не забирает с нейтральной территории собственных граждан, в частности 90 военнопленных и бывших заключенных. На самом деле эта информация не соответствовала действительности", — говорится в сообщении.
Отмечается, что дальше враг готовит новые вбросы ложной информации по теме, которая может содержать призывы и ложь относительно обращений о том, как украинская сторона якобы отказывается проводить обмены по принципу "всех на всех", а делает это только с "избранными" пленными.
"Россияне хотят дискредитировать власть и создать представление, что Украина "не хочет" возвращать своих людей. Украина последовательно работает над возвращением каждого своего гражданина из плена. Доверяйте только верифицированным источникам информации", — отметили в ЦПД.
Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и РФ есть договоренность об обмене 1200 человек. Сейчас продолжается работа над списками.
Всего с начала полномасштабной войны из неволи России домой вернулись 5857 украинцев.
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