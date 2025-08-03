РФ хочет сорвать обмен пленными

Обмен пленными. Фото: соцсети Владимира Зеленского

Россияне намерены продолжить информационную кампанию по дискредитации процессов обменов пленными. Распространяя такие фейки, Кремль стремится манипулировать процессом обменов.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

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Фейки Кремля

В ЦПД напоминают, что они недавно опровергали фейк о том, что Украина якобы отказывается забирать своих граждан из пункта пропуска "Верхний Ларс".

"Российские пропагандисты распространяли тезис, что Киев якобы не забирает с нейтральной территории собственных граждан, в частности 90 военнопленных и бывших заключенных. На самом деле эта информация не соответствовала действительности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дальше враг готовит новые вбросы ложной информации по теме, которая может содержать призывы и ложь относительно обращений о том, как украинская сторона якобы отказывается проводить обмены по принципу "всех на всех", а делает это только с "избранными" пленными.

"Россияне хотят дискредитировать власть и создать представление, что Украина "не хочет" возвращать своих людей. Украина последовательно работает над возвращением каждого своего гражданина из плена. Доверяйте только верифицированным источникам информации", — отметили в ЦПД.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и РФ есть договоренность об обмене 1200 человек. Сейчас продолжается работа над списками.

Всего с начала полномасштабной войны из неволи России домой вернулись 5857 украинцев.