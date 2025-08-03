Обмін полоненими та повернення викрадених дітей — Зеленський провів розмову з Єрмаком та Умєровим

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 3 серпня, обговорив з секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим та керівником Офісу Андрієм Єрмаком переговорний трек. Зокрема, йдеться про виконання домовленостей після зустрічі з російською стороною в Туреччині.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Обміни військовополоненими

Зеленський зауважив, що серед основних питань — це продовження обміну військовополоненими. За його словами, є домовленість про обмін 1 200 людей. Наразі триває робота над списками.

Андрій Єрмак, Володимир Зеленський та Рустем Умєров. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Секретар РНБО доповів про комунікацію з російським представником. Працюємо також, щоб розблокувати повернення наших цивільних, з’ясовуємо дані по кожному прізвищу", — розповів Зеленський.

Повернення дітей

Єрмак доповів про взаємодію з ключовими партнерами, які допомагають дипломатії України. Зокрема, йдеться про контакти з американською стороною, а також про зусилля для повернення дітей, яких викрали окупанти.

Засідання Ставки

Крім того, Зеленський з Умєровим обговорили наступні засідання Ставки та тематику доповідей. Глава держави розповів, що будуть розглянуті питання підготовки енергетики та критичної інфраструктури України до опалювального сезону. Також серед тем розвиток української ППО й далекобійні удари по логістиці Росії.

"Триває аудит виконання рішень РНБО та Ставки. На жаль, деякі рішення не реалізовані. Це буде виправлено невідкладно", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 серпня в Україні відзначають День Повітряних сил ЗСУ. Зеленський привітав причетних з професійним святом.

Раніше український лідер звільнив Сергія Гайдая з посади очільника Мукачівської РДА та главу Рубіжанської МВА Андрія Юрченка.