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Головна Новини дня Зеленський повідомив про підготовку великого обміну з РФ

Зеленський повідомив про підготовку великого обміну з РФ

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Дата публікації: 3 серпня 2025 13:38
Обмін полоненими та повернення викрадених дітей — Зеленський провів розмову з Єрмаком та Умєровим
Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 3 серпня, обговорив з секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим та керівником Офісу Андрієм Єрмаком переговорний трек. Зокрема, йдеться про виконання домовленостей після зустрічі з російською стороною в Туреччині.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Обміни військовополоненими

Зеленський зауважив, що серед основних питань — це продовження обміну військовополоненими. За його словами, є домовленість про обмін 1 200 людей. Наразі триває робота над списками.

Ермак, Зеленский и Умеров
Андрій Єрмак, Володимир Зеленський та Рустем Умєров. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Секретар РНБО доповів про комунікацію з російським представником. Працюємо також, щоб розблокувати повернення наших цивільних, з’ясовуємо дані по кожному прізвищу", — розповів Зеленський.

Повернення дітей

Єрмак доповів про взаємодію з ключовими партнерами, які допомагають дипломатії України. Зокрема, йдеться про контакти з американською стороною, а також про зусилля для повернення дітей, яких викрали окупанти.

Засідання Ставки

Крім того, Зеленський з Умєровим обговорили наступні засідання Ставки та тематику доповідей. Глава держави розповів, що будуть розглянуті питання підготовки енергетики та критичної інфраструктури України до опалювального сезону. Також серед тем розвиток української ППО й далекобійні удари по логістиці Росії.

"Триває аудит виконання рішень РНБО та Ставки. На жаль, деякі рішення не реалізовані. Це буде виправлено невідкладно", — додав Зеленський.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 серпня в Україні відзначають День Повітряних сил ЗСУ. Зеленський привітав причетних з професійним святом.

Раніше український лідер звільнив Сергія Гайдая з посади очільника Мукачівської РДА та главу Рубіжанської МВА Андрія Юрченка.

Володимир Зеленський війна Андрій Єрмак Україна Рустем Умєров обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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