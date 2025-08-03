Обмен пленными и возвращение похищенных детей — Зеленский провел разговор с Ермаком и Умеровым

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 3 августа, обсудил с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым и руководителем Офиса Андреем Ермаком переговорный трек. В частности, речь идет о выполнении договоренностей после встречи с российской стороной в Турции.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Обмены военнопленными

Зеленский отметил, что среди основных вопросов — это продолжение обмена военнопленными. По его словам, есть договоренность об обмене 1 200 человек. Сейчас продолжается работа над списками.

Андрей Ермак, Владимир Зеленский и Рустем Умеров. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Секретарь СНБО доложил о коммуникации с российским представителем. Работаем также, чтобы разблокировать возвращение наших гражданских, выясняем данные по каждой фамилии", — рассказал Зеленский.

Возвращение детей

Ермак доложил о взаимодействии с ключевыми партнерами, которые помогают дипломатии Украины. В частности, речь идет о контактах с американской стороной, а также об усилиях для возвращения детей, которых похитили оккупанты.

Заседание Ставки

Кроме того, Зеленский с Умеровым обсудили следующие заседания Ставки и тематику докладов. Глава государства рассказал, что будут рассмотрены вопросы подготовки энергетики и критической инфраструктуры Украины к отопительному сезону. Также среди тем развитие украинской ПВО и дальнобойные удары по логистике России.

"Продолжается аудит выполнения решений СНБО и Ставки. К сожалению, некоторые решения не реализованы. Это будет исправлено безотлагательно", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 3 августа в Украине отмечают День Воздушных сил ВСУ. Зеленский поздравил причастных с профессиональным праздником.

Ранее украинский лидер уволил Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА и главу Рубежанской ГВА Андрея Юрченко.