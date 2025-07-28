Зеленський назвав кількість українців, яких повернули з полону

Зустріч щодо обмінів. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 липня, провів зустріч з членами команди, яка працює над звільненням українських полонених. Загалом від початку повномасштабної війни з неволі Росії додому повернулися 5857 українців.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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За словами президента, на зустрічі були присутні представники штабу та служб, які залучаються до обмінів, команда Офісу Президента і люди, які були звільнені з російської неволі, — захисники з різних напрямків фронту.

Військова "Тайра", Денис Шмигаль, Ігор Клименко та Дмитро Лубінець. Фото: ОП

Зокрема, йдеться про захисників Маріуполя, "азовців", парамедикиню Тайру та цивільну, яку захопили в Криму, Леніє Умерова.

Леніє Умерова. Фото: ОП

"Вдячний усім за цю зустріч. Вшанували пам’ять воїнів, які загинули від жахливого теракту в Оленівці", — зазначив Зеленський.

Про що говорили

За словами українського лідера, на зустрічі говорили про повернення всіх українців додому та на якому етапі наразі обміни з Росією. Від початку повномасштабної війни загалом повернули живими з полону 5857 людей, а поза обмінами — ще 555 українців.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Денис Прокопенко й військові на зустрічі. Фото: ОП

Водночас за результатами обмінів у межах Стамбула понад тисячу наших воїнів повернулися в Україну.

Василь Малюк на зустрічі. Фото: ОП

Зеленський висловив сподівання на звільнення цивільних, яких досі утримують в Росії. Він подякував усім, хто робить максимум для проведення обмінів та воїнам за поповнення обмінного фонду.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Володимир Зеленський нагадав, що 28 липня треті роковини від російського теракту в колонії Оленівка, де загинули українські військовополонені.

Також сьогодні в Україні вперше вшановують пам'ять захисників України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.