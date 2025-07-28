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Зеленський повідомив про успіхи безпілотного захисту неба України

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Дата публікації: 28 липня 2025 10:59
Обстріл України 28 липня — Зеленський повідомив результати збиття цілей РФ
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Російські окупанти у ніч проти 28 липня здійснили масований обстріл України. Президент Володимир Зеленський розповів про успіхи безпілотного захисту неба.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Глава держави розповів, що вночі активно працювали підрозділи українських безпілотних систем, армійської авіації та авіації Повітряних сил, зенітники, підрозділи ППО, а також мобільні вогневі групи.

Обстріл України 28 липня
Наслідки російського обстрілу Кіровоградщини. Фото: ДСНС

"Загалом на рахунку захисників неба тільки за одну цю ніч кілька сотень російських ударних дронів. Хороші результати в безпілотного захисту проти "шахедів" — десятки збиттів російських дронів. Збиті за ніч також кілька ракет. На жаль, не всі, були й влучання", — зазначив Зеленський.

За його словами, Україна постійно зміцнює повітряний щит. Глава держави зауважив, що важливо підтримувати повне розуміння в партнерів, чим саме вони можуть допомогти.

Наслідки російського обстрілу Кіровоградської області 28 липня
Наслідки російського обстрілу Кіровоградщини. Фото: ДСНС

Зеленський наголосив, що крок за кроком закривається дефіцит фінансування на виробництво дронів. Він анонсував цього тижня нові розмови з партнерами. Крім того, міністр оборони та секретар РНБО виконують відповідні доручення.

Наслідки російського обстрілу

Зеленський повідомив, що наразі, де потрібно, тривають відновлювальні та рятувальні роботи. Зокрема, йдеться про електропостачання.

Удар по Києву 28 липня
Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: ДСНС

"Надається необхідна допомога пораненим: станом на зараз відомо про вісьмох поранених. Я вдячний рятувальникам, комунальним службам, поліції, енергетикам — усім, хто залучений, за оперативну роботу. Українці вміють захищати себе й обовʼязково захистять", — додав глава держави.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 28 липня окупанти випустили проти України 331 повітряну ціль. Йдеться про дрони та ракети.

А у Києві внаслідок російського обстрілу постраждала багатоповерхівка в Дарницькому районі.

Володимир Зеленський війна Україна обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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