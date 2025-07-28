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Главная Новости дня Зеленский сообщил об успехах беспилотной защиты неба Украины

Зеленский сообщил об успехах беспилотной защиты неба Украины

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Дата публикации 28 июля 2025 10:59
Обстрел Украины 28 июля — Зеленский сообщил результаты сбивания целей РФ
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Российские оккупанты в ночь на 28 июля осуществили массированный обстрел Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал об успехах беспилотной защиты неба.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Глава государства рассказал, что ночью активно работали подразделения украинских беспилотных систем, армейской авиации и авиации Воздушных сил, зенитчики, подразделения ПВО, а также мобильные огневые группы.

Обстріл України 28 липня
Последствия российского обстрела Кировоградщины. Фото: ГСЧС

"Всего на счету защитников неба только за одну эту ночь несколько сотен российских ударных дронов. Хорошие результаты у беспилотной защиты против "шахедов" — десятки сбитий российских дронов. Сбиты за ночь также несколько ракет. К сожалению, не все, были и попадания", — отметил Зеленский.

По его словам, Украина постоянно укрепляет воздушный щит. Глава государства отметил, что важно поддерживать полное понимание у партнеров, чем именно они могут помочь.

Наслідки російського обстрілу Кіровоградської області 28 липня
Последствия российского обстрела Кировоградщины. Фото: ГСЧС

Зеленский отметил, что шаг за шагом закрывается дефицит финансирования на производство дронов. Он анонсировал на этой неделе новые разговоры с партнерами. Кроме того, министр обороны и секретарь СНБО выполняют соответствующие поручения.

Последствия российского обстрела

Зеленский сообщил, что сейчас, где нужно, продолжаются восстановительные и спасательные работы. В частности, речь идет об электроснабжении.

Удар по Києву 28 липня
Последствия российского обстрела Киева. Фото: ГСЧС

"Оказывается необходимая помощь раненым: по состоянию на сейчас известно о восьми раненых. Я благодарен спасателям, коммунальным службам, полиции, энергетикам — всем, кто привлечен, за оперативную работу. Украинцы умеют защищать себя и обязательно защитят", — добавил глава государства.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 28 июля оккупанты выпустили против Украины 331 воздушную цель. Речь идет о дронах и ракетах.

А в Киеве в результате российского обстрела пострадала многоэтажка в Дарницком районе.

Владимир Зеленский война Украина обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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