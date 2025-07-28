Україна 28 липня вшановує памʼять закатованих і загиблих у полоні

Люди з фото журналістки Вікторії Рощиної, яку росіяни вбили в полоні. Фото: REUTERS/Тетяна Джафарова

В Україні 28 липня вперше — День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Нещодавно Верховна Рада України ухвалила відповідну Постанову №10188.

Про це повідомила пресслужба парламенту України.

Реклама

Читайте також:

День вшанування закатованих або загиблих у полоні

Памʼятну дату в Україні вибрали невипадково. Саме у ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один з найбільш жорстоких воєнних злочинів російських окупантів проти військовополонених України. Тоді загарбники атакували барак у Волноваській виправній колонії біля селища Оленівка. Саме там РФ утримувала захисників "Азовсталі".

Наслідки російського теракту в Оленівці. Фото: Офіс генпрокурора

Внаслідок російського теракту загинули щонайменше 53 українських воїни, ще понад 130 — отримали поранення.

Згідно з інформацією ООН та міжнародних правозахисних організацій, Росія серйозно порушила норми міжнародного гуманітарного права, включно з положеннями Женевської конвенції, яка забороняє катування й жорстоке поводження, а також зобов’язує державу-агресора гарантувати безпеку та життя військовополонених.

Наслідки російського теракту в Оленівці. Фото: Reuters

Трагедія в Оленівці стала символом багатьох воєнних злочинів, які Росія чинить від початку агресії проти України.

Іловайськ, Дебальцеве, Маріуполь, Буча, Ірпінь, Ізюм, Токмак — за кожною з цих назв криються свідчення страти полонених, катувань мирних жителів, масових поховань і злочинів, що шокують навіть досвідчених фахівців із міжнародного права.

Крім того, окупанти вбивають звичайних українців за позицію або мову.

"Вічна пам'ять всім українським військовослужбовцям, учасникам добровольчих формувань та цивільним особам, які загинули у полоні в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської збройної агресії та окупації", — йдеться у повідомленні.

Наразі тисячі українських захисників та цивільних перебувають у російському полоні. РФ не надає доступ до адвокатів, меддопомоги, а інколи й факту, що вони живі.

Нагадаємо, 27 липня одесити вийшли на акцію в підтримку військовополонених та цивільних в російській неволі.

А 25 липня у Львові попрощалися з 12 воїнами, які загинули в полоні Росії. Вони служили в лавах 24-ї окремої механізованої бригади.