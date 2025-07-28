Украина 28 июля чтит память замученных и погибших в плену

Люди с фото журналистки Виктории Рощиной, которую россияне убили в плену. Фото: REUTERS/Тетяна Джафарова

В Украине 28 июля впервые — День памяти защитников и защитниц Украины, участников добровольческих формирований, а также гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену. Недавно Верховная Рада Украины приняла соответствующее Постановление №10188.

Об этом сообщила пресс-служба парламента Украины.

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Памятную дату в Украине выбрали неслучайно. Именно в ночь с 28 на 29 июля 2022 года произошло одно из самых жестоких военных преступлений российских оккупантов против военнопленных Украины. Тогда захватчики атаковали барак в Волновахской исправительной колонии возле поселка Еленовка. Именно там РФ удерживала защитников "Азовстали".

Последствия российского теракта в Еленовке. Фото: Офис генпрокурора

В результате российского теракта погибли по меньшей мере 53 украинских воина, еще более 130 — получили ранения.

Согласно информации ООН и международных правозащитных организаций, Россия серьезно нарушила нормы международного гуманитарного права, включая положения Женевской конвенции, которая запрещает пытки и жестокое обращение, а также обязывает государство-агрессора гарантировать безопасность и жизнь военнопленных.

Последствия российского теракта в Еленовке. Фото: Reuters

Трагедия в Еленовке стала символом многих военных преступлений, которые Россия совершает с начала агрессии против Украины.

Иловайск, Дебальцево, Мариуполь, Буча, Ирпень, Изюм, Токмак — за каждым из этих названий кроются свидетельства казни пленных, пыток мирных жителей, массовых захоронений и преступлений, шокирующих даже опытных специалистов по международному праву.

Кроме того, оккупанты убивают обычных украинцев за позицию или язык.

"Вечная память всем украинским военнослужащим, участникам добровольческих формирований и гражданским лицам, погибшим в плену в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, стали жертвами жестокого насилия во время российской вооруженной агрессии и оккупации", — говорится в сообщении.

Сейчас тысячи украинских защитников и гражданских находятся в российском плену. РФ не предоставляет доступ к адвокатам, медпомощи, а иногда и факта, что они живы.

Напомним, 27 июля одесситы вышли на акцию в поддержку военнопленных и гражданских в российской неволе.

А 25 июля во Львове попрощались с 12 воинами, которые погибли в плену России. Они служили в рядах 24-й отдельной механизированной бригады.