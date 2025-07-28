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Головна Новини дня Роковини теракту в Оленівці — Зеленський нагадав про злочин РФ

Роковини теракту в Оленівці — Зеленський нагадав про злочин РФ

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Дата публікації: 28 липня 2025 12:46
Зеленський нагадав про російський теракт в Оленівці
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 липня, нагадав українцям про російський теракт в Оленівці Донецької області. Тоді загинули українські військовополонені, яких окупанти утримували в колонії.

Про це український лідер написав у Telegram.

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Теракт в Оленівці

Так, у ніч із 28 на 29 липня 2022 року росіяни скоїли один із найстрашніших воєнних злочинів, убивши десятки  українських полонених в Оленівці. Це були воїни бригади "Азов". Президент наголосив, що, на жаль, таких прикладів російських звірств немало.

Сьогодні в Україні вперше відзначають День скорботи та вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були
страчені, закатовані або загинули у російському полоні.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила постанову про День вшанування пам'яті захисників і захисниць України та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Також розслідування та внутрішній аналіз ООН довели, що Росія відповідальна за теракт в Оленівці.

А в грудні 2024 року у Донецьку підірвали авто начальника Оленівської колонії Сергія Євсюкова.

Володимир Зеленський теракт військові полонені Оленівка війна в Україні
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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