Зеленський нагадав про російський теракт в Оленівці

Роковини теракту в Оленівці — Зеленський нагадав про злочин РФ
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 липня, нагадав українцям про російський теракт в Оленівці Донецької області. Тоді загинули українські військовополонені, яких окупанти утримували в колонії.
Про це український лідер написав у Telegram.
Теракт в Оленівці
Так, у ніч із 28 на 29 липня 2022 року росіяни скоїли один із найстрашніших воєнних злочинів, убивши десятки українських полонених в Оленівці. Це були воїни бригади "Азов". Президент наголосив, що, на жаль, таких прикладів російських звірств немало.
Сьогодні в Україні вперше відзначають День скорботи та вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були
страчені, закатовані або загинули у російському полоні.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила постанову про День вшанування пам'яті захисників і захисниць України та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
Також розслідування та внутрішній аналіз ООН довели, що Росія відповідальна за теракт в Оленівці.
А в грудні 2024 року у Донецьку підірвали авто начальника Оленівської колонії Сергія Євсюкова.
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