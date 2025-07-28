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Главная Новости дня Годовщина теракта в Еленовке — Зеленский напомнил о преступлении

Годовщина теракта в Еленовке — Зеленский напомнил о преступлении

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Дата публикации 28 июля 2025 12:46
Зеленский напомнил о российском теракте в Еленовке
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 июля, напомнил украинцам о российском теракте в Еленовке Донецкой области. Тогда погибли украинские военнопленные, которых оккупанты удерживали в колонии.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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Так, в ночь с 28 на 29 июля 2022 года россияне совершили одно из самых страшных военных преступлений, убив десятки украинских пленных в Еленовке. Это были воины бригады "Азов". Президент подчеркнул, что, к сожалению, таких примеров российских зверств немало.

Сегодня в Украине впервые отмечают День скорби и памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были
казнены, замучены или погибли в российском плену.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, Верховная Рада приняла постановление о Дне памяти защитников и защитниц Украины и гражданских, которые были казнены, замучены или погибли в плену.

Также расследование и внутренний анализ ООН доказали, что Россия ответственна за теракт в Еленовке.

А в декабре 2024 года в Донецке взорвали авто начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова.

Владимир Зеленский теракт военные пленные Еленовка война в Украине
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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