Зеленский напомнил о российском теракте в Еленовке

Годовщина теракта в Еленовке — Зеленский напомнил о преступлении
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 июля, напомнил украинцам о российском теракте в Еленовке Донецкой области. Тогда погибли украинские военнопленные, которых оккупанты удерживали в колонии.
Об этом украинский лидер написал в Telegram.
Теракт в Еленовке
Так, в ночь с 28 на 29 июля 2022 года россияне совершили одно из самых страшных военных преступлений, убив десятки украинских пленных в Еленовке. Это были воины бригады "Азов". Президент подчеркнул, что, к сожалению, таких примеров российских зверств немало.
Сегодня в Украине впервые отмечают День скорби и памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были
казнены, замучены или погибли в российском плену.
Напомним, Верховная Рада приняла постановление о Дне памяти защитников и защитниц Украины и гражданских, которые были казнены, замучены или погибли в плену.
Также расследование и внутренний анализ ООН доказали, что Россия ответственна за теракт в Еленовке.
А в декабре 2024 года в Донецке взорвали авто начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова.
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