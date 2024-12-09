У Донецьку підірвали авто ексначальника колонії в Оленівці Євсюкова

Авто Євсюкова. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованому Донецьку у понеділок, 9 грудня, підірвали автомобіль. У ньому перебував колишній начальник колонії в Оленівці Сергій Євсюков.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

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"Після вибуху автомобіля в Донецьку загинув начальник Оленівської колонії "ДНР" Сергій Євсюков", — йдеться у повідомленні.

Андрющенко зазначив, що також постраждала його дружина, яка є співробітницею окупаційного "МВС" — їй відірвало ногу, її ушпиталили у важкому стані.

За попередньою інформацією, під авто Toyota Land Cruiser було закладено пластид, що дорівнює близько 100 грамів тротилу.

Скриншот допису Андрющенка

Про загибель колишнього керівника колонії пишуть і російські ЗМІ. Наразі місцева "влада" не коментувала інцидент.

Нагадаємо, у листопаді в тимчасово окупованому Севастополі підірвали автомобіль з російським офіцером.

А у Бердянську партизани разом з ГУР підірвали залізничний міст, який росіяни використовували для перевезення військових вантажів.