На Закарпатті від вибуху гранати загинуло троє людей

На Закарпатті жінка підірвала гранатою майже всю сім'ю — фото
На Закарпатті внаслідок вибуху гранати в будинку загинуло троє людей. Вибуховий пристрій активувала 32-річна мешканка будинку. Правоохоронці виявили під час обшуку ще сховок інших гранат.
Про це повідомила пресслужба поліції Закарпатської області.
Вибух гранати на Закарпатті
Увечері 29 листопада о 22:39 в селі Малий Березний Ужгородського району сталася трагедія. До поліції звернувся 14-річний підліток, який повідомив про жахливу знахідку — тіло свого дідуся у кімнаті. Деталі він пояснити не зміг.
На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група, спеціалісти криміналістичної лабораторії та працівники обласного управління поліції. У помешканні посеред кімнати було виявлено тіла трьох загиблих: 32-річної матері заявника, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся.
За попередньою інформацією, того вечора родина вживала алкогольні напої. У якийсь момент 32-річна жінка взяла до рук гранату, походження якої наразі невідоме, та зірвала запобіжне кільце. Вибух виявився фатальним для всіх присутніх у кімнаті.
Під час огляду місця події правоохоронці виявили ще три приховані гранати, які були вилучені для експертизи.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією "нещасний випадок". Триває досудове розслідування, в рамках якого встановлюється походження боєприпасів.
Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті затримали правоохоронця, який допомагав ухилянтам тікати за кордон.
Також днями винесли вирок депутату із Закарпаття, який влаштував теракт у сільській раді та підірвав у приміщенні гранату.
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