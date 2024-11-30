На Закарпатті від вибуху гранати загинуло троє людей

Гранати, які виявили в будинку. Фото: Національна поліція України

На Закарпатті внаслідок вибуху гранати в будинку загинуло троє людей. Вибуховий пристрій активувала 32-річна мешканка будинку. Правоохоронці виявили під час обшуку ще сховок інших гранат.

Про це повідомила пресслужба поліції Закарпатської області.

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Вибух гранати на Закарпатті

Увечері 29 листопада о 22:39 в селі Малий Березний Ужгородського району сталася трагедія. До поліції звернувся 14-річний підліток, який повідомив про жахливу знахідку — тіло свого дідуся у кімнаті. Деталі він пояснити не зміг.

Двір будинку, де стався вибух. Фото: Нацполіція

На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група, спеціалісти криміналістичної лабораторії та працівники обласного управління поліції. У помешканні посеред кімнати було виявлено тіла трьох загиблих: 32-річної матері заявника, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся.

Наслідки вибуху гранати вдома. Фото: Нацполіція

За попередньою інформацією, того вечора родина вживала алкогольні напої. У якийсь момент 32-річна жінка взяла до рук гранату, походження якої наразі невідоме, та зірвала запобіжне кільце. Вибух виявився фатальним для всіх присутніх у кімнаті.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили ще три приховані гранати, які були вилучені для експертизи.

Місце трагедії. Фото: Нацполіція

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією "нещасний випадок". Триває досудове розслідування, в рамках якого встановлюється походження боєприпасів.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті затримали правоохоронця, який допомагав ухилянтам тікати за кордон.

Також днями винесли вирок депутату із Закарпаття, який влаштував теракт у сільській раді та підірвав у приміщенні гранату.