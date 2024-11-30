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В Закарпатье женщина подорвала гранатой почти всю семью — фото

30 ноября 2024 14:49
Анастасия Постоенко - Редактор
На Закарпатье от взрыва гранаты погибли три человека
Обнаружившие в доме гранаты Фото: Национальная полиция Украины.
Анастасия Постоенко - Редактор

На Закарпатье в результате взрыва гранаты в доме погибли три человека. Взрывное устройство активировала 32-летняя жительница дома. Правоохранители обнаружили во время обыска еще тайники других гранат.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области.

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Взрыв гранаты в Закарпатье

Вечером 29 ноября, в 22:39, в селе Малый Березный Ужгородского района произошла трагедия. В полицию обратился 14-летний подросток, сообщивший об ужасной находке — теле своего дедушки в комнате. Подробности он объяснить не смог.

Закарпаття граната
Двор дома, где произошел взрыв. Фото: Нацполиция

На место происшествия оперативно выехали следственно-оперативная группа, специалисты криминалистической лаборатории и работники областного управления полиции. В помещении посреди комнаты были обнаружены тела трех погибших: 32-летней матери заявителя, его 55-летней бабушки и 70-летнего дедушки.

Взрыв гранаты Закарпатья
Последствия взрыва гранаты на дому. Фото: Нацполиция

По предварительной информации, в тот вечер семья употребляла алкогольные напитки. В какой-то момент 32-летняя женщина взяла в руки гранату, происхождение которой неизвестно, и сорвала предохранительное кольцо. Взрыв оказался роковым для всех присутствующих в комнате.

Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили еще три скрытых гранаты, которые были изъяты для экспертизы.

Малый Березный взрыв
Место трагедии. Фото: Нацполиция

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство) с дополнительной квалификацией "несчастный случай". Продолжается досудебное расследование, в рамках которого устанавливается происхождение боеприпасов.

Напомним, недавно на Закарпатье задержали правоохранителя, который помогал уклоняющимся бежать за границу.

Также на днях вынесли приговор депутату из Закарпатья, который устроил теракт в сельском совете и взорвал в помещении гранату.

трагедия взрыв полиция граната Закарпатье

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