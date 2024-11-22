Депутат Закарпаття отримав довічне ув’язнення за теракт у сільраді

Слідчі дії в Ужгороді. Фото архівне: Суспільне

Депутата Керецьківської сільської ради посадять у в'язницю на довічне за скоєння терористичного акту на Закарпатті, що призвів до загибелі людей. Суд також постановив конфіскувати майно засудженого.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Теракт у сільській раді у Керецьках

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15 грудня 2023 року під час засідання сесії сільради в селі Керецьки Хустського району депутат здійснив теракт.

Наслідки підриву гранати. Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Він кинув на підлогу гранати РГД-5 та Ф-1, які вибухнули, спричинивши загибель двох депутатів. Один із них помер наступного дня після інциденту, інший — через місяць від отриманих осколкових поранень. Від вибухів постраждали понад 20 осіб.

Депутат за мить до кидання гранати. Фото: скриншот

Слідство встановило, що засуджений готувався до злочину заздалегідь. За кілька місяців до теракту він придбав і зберігав вибухові пристрої у своєму домі.

Наслідки вибуху у сільраді в Керецьках. Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Засудженого було визнано винним. Йому призначено покарання у вигляді довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Прокурори також подали цивільний позов для відшкодування матеріальних збитків, завданих Керецьківській сільраді.

Нагадаємо, інцидент на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради стався у грудні 2023 року.

Згодом у Закарпатській ОВА пояснили, як цей теракт використала Росія для ІПСО та що змінилося в регіоні у заходах безпеки.