Голова Закарпаття розповів, що змінилось в області після підриву гранат в Керецьках

Начальник Закарпатської ОВА Віктор Микита. Фото: Укрінформ

Після того, як в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання, на Закарпатті вирішили посилити заходи безпеки. А фейк про те, що підривник є військовослужбовцем, запустили росіяни.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів керівник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

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"Після теракту на Закарпатті ми посилили заходи безпеки в регіоні. Це стосується, в першу чергу, навчальних закладів та збільшення обсягу сил і засобів, направлених на недопущення ввезення зброї та боєприпасів на територію області. Правоохоронці працюють ефективно", — сказав Микита.

Він зазначив, що для Закарпаття — це велика трагедія.

"У когось зʼявляється можливість отримати боєприпаси, а з ними — й бажання їх застосувати. На жаль, через це гинуть випадкові люди, і це велика біда", — зазначив Микита.

За його словами, якщо ти не на війні, то не маєш право безкарно забирати життя інших людей, тому злочинець повинен нести відповідальність згідно із законом.

Водночас голова Закарпатської ОВА не поділяє думку тих, хто підтримав підривника в соціальних мережах та називав його "народним месником".

"Цим дуже ефективно скористався ворог, який розпалював ворожнечу та ненависть між людьми, намагаючись дестабілізувати ситуацію в регіоні. Був запущений фейк, що підозрюваний є ветераном війни і "вісником справедливості". Але, як виявилося, підривник не має стосунку до ЗСУ та оформив опікунство над матірʼю, завдяки чому уникнув мобілізації", — наголосив Микита.

Він також уточнив, що після спростування цієї інформації з соцмереж дуже швидко зникли і коментарі, і більшість тих, хто їх поширював.

Нагадаємо, 15 грудня на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії.

Пізніше стало відомо, що чоловік був незадоволений тим, що робиться в селі. Зокрема, він був обурений запланованим бюджетом на 2024 рік.