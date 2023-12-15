Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow На Закарпатті депутат підірвав гранати під час засідання сільської ради arrow

На Закарпатті депутат підірвав гранати під час засідання сільської ради

15 грудня 2023 12:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Закарпатті депутат підірвав гранати під час засідання сільської ради
Місце підриву гранати. Фото: МВС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії. За попередньою інформацією, унаслідок вибуху загинув сам підривник, ще 26 людей поранено.

Про це повідомляє МВС України.

Читайте також:

Підірвав гранату під час засідання сільради

Внаслідок підриву гранат, який було здійснено одним з депутатів сільської ради, поранень зазнали 26 осіб. Сам підривник загинув.

На місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії. Наразі мотиви вчинення підриву не відомі.

поліція
Співробіники поліції на місці події. Фото: МВС 

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті зупинився підйомник з 22 туристами. Рятувальники оперативно врятували людей, які опинилися на п’ятиметровій висоті.

Нагадуємо, що на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону виявили чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон, використовуючи фальшиві документи. У контрольно-пропускному пункті "Дьяково" в процесі перевірки пасажирського автобуса було встановлено, що один із шоферів пред'явив повністю підроблену ліцензію на керування автомобілем.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

Актуальне по темі