На Закарпатті депутат підірвав гранати під час засідання сільської ради
На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії. За попередньою інформацією, унаслідок вибуху загинув сам підривник, ще 26 людей поранено.
Про це повідомляє МВС України.
Підірвав гранату під час засідання сільради
Внаслідок підриву гранат, який було здійснено одним з депутатів сільської ради, поранень зазнали 26 осіб. Сам підривник загинув.
На місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії. Наразі мотиви вчинення підриву не відомі.
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