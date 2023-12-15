На Закарпатті депутат підірвав гранати під час засідання сільської ради

Місце підриву гранати. Фото: МВС

На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії. За попередньою інформацією, унаслідок вибуху загинув сам підривник, ще 26 людей поранено.

Про це повідомляє МВС України.

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Внаслідок підриву гранат, який було здійснено одним з депутатів сільської ради, поранень зазнали 26 осіб. Сам підривник загинув.

На місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії. Наразі мотиви вчинення підриву не відомі.

Співробіники поліції на місці події. Фото: МВС

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті зупинився підйомник з 22 туристами. Рятувальники оперативно врятували людей, які опинилися на п’ятиметровій висоті.

Нагадуємо, що на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону виявили чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон, використовуючи фальшиві документи. У контрольно-пропускному пункті "Дьяково" в процесі перевірки пасажирського автобуса було встановлено, що один із шоферів пред'явив повністю підроблену ліцензію на керування автомобілем.