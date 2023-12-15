В Закарпатье депутат взорвал гранаты во время заседания сельского совета

Место подрыва гранаты. Фото: МВД

На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии. По предварительной информации, в результате взрыва погиб сам взрывник, еще 26 человек ранены.

Об этом сообщает МВД Украины.

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В результате подрыва гранат, который был осуществлен одним из депутатов сельского совета, ранения получили 26 человек. Сам взрывник погиб.

На месте происшествия работают все профильные службы, следственно оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия. Пока мотивы совершения подрыва не известны.

Сотрудники полиции на месте происшествия. Фото: МВД

Ранее мы сообщали, что в Закарпатье остановился подъемник с 22 туристами. Спасатели оперативно спасли людей, оказавшихся на пятиметровой высоте.

Напоминаем, что в Закарпатье пограничники Мукачевского отряда обнаружили мужчину, который пытался незаконно пересечь границу, используя фальшивые документы. В контрольно-пропускном пункте "Дьяково" в ходе проверки пассажирского автобуса было установлено, что один из шоферов предъявил полностью поддельную лицензию на управление автомобилем.