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Глава Закарпатья рассказал, что изменилось в области после подрыва гранат в Керецках

26 декабря 2023 20:00
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Глава Закарпатья рассказал, что изменилось в области после подрыва гранат в Керецках
Начальник Закарпатской ОВА Виктор Мыкыта. Фото: Укринформ
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

После того, как в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания, на Закарпатье решили усилить меры безопасности. А фейк о том, что взрывник — военнослужащий, запустили россияне.

Об этом в интервью Укринформу рассказал руководитель Закарпатской ОВА Виктор Мыкыта.

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"После теракта в Закарпатье мы усилили меры безопасности в регионе. Это касается, в первую очередь, учебных заведений и увеличения объема сил и средств, направленных на недопущение ввоза оружия и боеприпасов на территорию области. Правоохранители работают эффективно", — сказал Мыкыта.

Он отметил, что для Закарпатья это большая трагедия.

"У кого-то появляется возможность получить боеприпасы, а с ними - и желание их применить. К сожалению, из-за этого гибнут случайные люди, и это большая беда", — отметил Мыкыта.

По его словам, если ты не на войне, то не имеешь право безнаказанно уносить жизни других людей, поэтому преступник должен нести ответственность по закону.

В то же время глава Закарпатской ОВА не разделяет мнение тех, кто поддержал подрывника в социальных сетях и называл его "народным мстителем".

"Этим очень эффективно воспользовался враг, который разжигал вражду и ненависть между людьми, пытаясь дестабилизировать ситуацию в регионе. Был запущен фейк, подозреваемый является ветераном войны и "вестником справедливости". Но, как оказалось, взрывник не имеет отношения к ВСУ и оформил опекунство над матерью, благодаря чему избежал мобилизации", — подчеркнул Мыкыта.

Он также уточнил, что после опровержения этой информации из соцсетей очень быстро исчезли и комментарии, и большинство тех, кто их распространял.

Напомним, 15 декабря в Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии.

Позже стало известно, что мужчина был недоволен тем, что делается в деревне. В частности, он был возмущен планируемым бюджетом на 2024 год.

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