Депутат Закарпатья получил пожизненное заключение за теракт в сельсовете

На Закарпатье осудили депутата за теракт в сельсовете
Депутата Керецковского сельского совета посадят в тюрьму на пожизненное за совершение террористического акта в Закарпатье, приведшего к гибели людей Суд также постановил конфисковать имущество осужденного.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Теракт в сельском совете в Керецках
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15 декабря 2023 года во время заседания сессии сельсовета в селе Керецки Хустского района депутат совершил теракт.
Он бросил на пол взорвавшиеся гранаты РГД-5 и Ф-1, причинив гибель двух депутатов. Один из них скончался на следующий день после инцидента, другой — через месяц от полученных осколочных ранений.
Следствие установило, что осужденный готовился к преступлению заранее. За несколько месяцев до теракта он купил и хранил взрывные устройства в своем доме.
Осужденный был признан виновным. Ему назначено наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Напомним, инцидент в Закарпатье в здании Керецковского сельского совета произошел в декабре 2023 года.
Впоследствии в Закарпатской ОВА объяснили, как этот теракт использовала Россия для ИПСО и что изменилось в регионе в мерах безопасности.
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