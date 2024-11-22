Депутат Закарпатья получил пожизненное заключение за теракт в сельсовете

Следственные действия в Ужгороде. Фото архивное: Суспільне

Депутата Керецковского сельского совета посадят в тюрьму на пожизненное за совершение террористического акта в Закарпатье, приведшего к гибели людей Суд также постановил конфисковать имущество осужденного.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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15 декабря 2023 года во время заседания сессии сельсовета в селе Керецки Хустского района депутат совершил теракт.

Последствия взрыва гранаты Фото: Закарпатская областная прокуратура

Он бросил на пол взорвавшиеся гранаты РГД-5 и Ф-1, причинив гибель двух депутатов. Один из них скончался на следующий день после инцидента, другой — через месяц от полученных осколочных ранений.

Депутат за мгновение до бросания гранаты Фото: скриншот

Следствие установило, что осужденный готовился к преступлению заранее. За несколько месяцев до теракта он купил и хранил взрывные устройства в своем доме.

Последствия взрыва в сельсовете в Керецках Фото: Закарпатская областная прокуратура

Осужденный был признан виновным. Ему назначено наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, инцидент в Закарпатье в здании Керецковского сельского совета произошел в декабре 2023 года.

Впоследствии в Закарпатской ОВА объяснили, как этот теракт использовала Россия для ИПСО и что изменилось в регионе в мерах безопасности.