В Донецке взорвали авто эксначальника колонии в Оленивке Евсюкова

Эскначальник колонии в Оленевке подорвался в своем авто — видео
Во временно оккупированном Донецке в понедельник, 9 декабря, взорвали автомобиль. В нем находился бывший начальник колонии в Еленовке Сергей Евсюков.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
Взрыв авто в Донецке
"После взрыва автомобиля в Донецке погиб начальник Еленовской колонии "ДНР" Сергей Евсюков", — говорится в сообщении.
Андрющенко отметил, что также пострадала его жена, которая является сотрудницей оккупационного "МВД" — ей оторвало ногу, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, под авто Toyota Land Cruiser был заложен пластид, который составляет около 100 граммам тротила.
О гибели бывшего руководителя колонии пишут и российские СМИ. По состоянию на сейчас местные "власти" не комментировали инцидент.
Напомним, в ноябре во временно оккупированном Севастополе взорвали автомобиль с российским офицером.
А в Бердянске партизаны вместе с ГУР взорвали железнодорожный мост, который россияне использовали для перевозки военных грузов.
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