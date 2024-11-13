Вибух у Криму — підірвали автомобіль російського офіцера

У Криму підірвали авто з російським офіцером — деталі
В тимчасово окупованому Севастополі підірвали автомобіль. В ньому перебував російський офіцер.
Про це повідомляє телеканал "Ми — Україна" в Telegram у середу, 13 листопада.
Офіцер РФ загинув через підрив автомобіля в Криму
Зазначають, що за кермом автомобіля, який підірвали в Севастополі, був російський офіцер. Йдеться про 47-річного капітана першого рангу Чорноморського флоту.
За повідомленням так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєв, російський офіцер загинув. Внаслідок вибуху йому відірвало ноги.
За інформацією російських ЗМІ, загинув командир 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів Чорноморського флоту РФ (в/ч 72165) капітан 1 рангу Валєрій Транковський.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську партизани разом з ГУР підірвали залізничний міст, який росіяни використовували для перевезення військових вантажів.
У центрі російської столиці знайшли мертвим колишнього топменеджера нафтової компанії ЮКОС Михайла Рогачова. ЗМІ припускають, що чоловік міг випасти з вікна багатоповерхівки.
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