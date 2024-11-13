Вибух у Криму — підірвали автомобіль російського офіцера

Автомобіль офіцера РФ, який підірвали в Севастополі. Фото: "Ми — Україна"

В тимчасово окупованому Севастополі підірвали автомобіль. В ньому перебував російський офіцер.

Про це повідомляє телеканал "Ми — Україна" в Telegram у середу, 13 листопада.

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Зазначають, що за кермом автомобіля, який підірвали в Севастополі, був російський офіцер. Йдеться про 47-річного капітана першого рангу Чорноморського флоту.

Підірваний автомобіль російського офіцера. Фото: "Ми — Україна"

За повідомленням так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєв, російський офіцер загинув. Внаслідок вибуху йому відірвало ноги.

За інформацією російських ЗМІ, загинув командир 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів Чорноморського флоту РФ (в/ч 72165) капітан 1 рангу Валєрій Транковський.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську партизани разом з ГУР підірвали залізничний міст, який росіяни використовували для перевезення військових вантажів.

У центрі російської столиці знайшли мертвим колишнього топменеджера нафтової компанії ЮКОС Михайла Рогачова. ЗМІ припускають, що чоловік міг випасти з вікна багатоповерхівки.