Взрыв в Крыму — подорвали автомобиль российского офицера

Автомобиль офицера РФ, взорванный в Севастополе. Фото: "Мы — Украина"

Во временно оккупированном Севастополе взорвали автомобиль. В нем находился русский офицер.

Об этом сообщает телеканал "Мы — Украина" в Telegram в среду, 13 ноября.

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Отмечают, что за рулем подорвавшего в Севастополе автомобиля находился российский офицер. Речь идет о 47-летнем капитане первого ранга Черноморского флота.

Взорваный автомобиль российского офицера. Фото: "Мы — Украина"

По сообщению так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева, российский офицер погиб. В результате взрыва ему оторвало ноги.

По информации российских СМИ, погиб командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота РФ (в/ч 72165) капитан 1 ранга Валерий Транковский.

Напомним, во временно оккупированном Бердянске партизаны вместе с ГУР взорвали железнодорожный мост, который россияне использовали для перевозки военных грузов.

В центре российской столицы обнаружили мертвым бывшего топ-менеджера нефтяной компании ЮКОС Михаила Рогачева. СМИ предполагают, что мужчина мог выпасть из окна многоэтажки.