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Главная Новости дня Зеленский провел встречу по обменам — сколько уже вернули

Зеленский провел встречу по обменам — сколько уже вернули

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Дата публикации 28 июля 2025 14:56
Зеленский назвал количество украинцев, которых вернули из плена
Встреча относительно обменов. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 июля, провел встречу с членами команды, которая работает над освобождением украинских пленных. Всего с начала полномасштабной войны из неволи России домой вернулись 5857 украинцев.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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По словам президента, на встрече присутствовали представители штаба и служб, которые привлекаются к обменам, команда Офиса Президента и люди, которые были освобождены из российской неволи, — защитники с разных направлений фронта.

Тайра була присутня на зустрічі Президента з командою щодо обмінів полоненими
Военная "Тайра", Денис Шмыгаль, Игорь Клименко и Дмитрий Лубинец: ОП

В частности, речь идет о защитниках Мариуполя, "азовцах", парамедике Тайре и гражданской, которую захватили в Крыму, Ление Умерова.

Леніє Умєрова виступила на зустрічі президента щодо обмінів з РФ
Ление Умерова. фото: ОП

"Благодарен всем за эту встречу. Почтили память воинов, погибших от ужасного теракта в Еленовке", — отметил Зеленский.

О чем говорили

По словам украинского лидера, на встрече говорили о возвращении всех украинцев домой и на каком этапе сейчас обмены с Россией. С начала полномасштабной войны в целом вернули живыми из плена 5857 человек, а вне обменов — еще 555 украинцев.

Зустріч Зеленського з командою з обмінів полоненими - про що йшлося
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Військові "Азову" на зустрічі щодо обмінів полоненими
Денис Прокопенко и военные на встрече. Фото: ОП

В то же время по результатам обменов в рамках Стамбула более тысячи наших воинов вернулись в Украину.

Обговорення з командою, яка займається обмінами полоненими з РФ
Василий Малюк на встрече. Фото: ОП

Зеленский выразил надежду на освобождение гражданских, которых до сих пор удерживают в России. Он поблагодарил всех, кто делает максимум для проведения обменов и воинов за пополнение обменного фонда.

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Скриншот поста Зеленского

Ранее Владимир Зеленский напомнил, что 28 июля третья годовщина российского теракта в колонии Еленовка, где погибли украинские военнопленные.

Также сегодня в Украине впервые чтят память защитников Украины, участников добровольческих формирований, а также гражданских, которые были казнены, замучены или погибли в плену.

Владимир Зеленский Офис президента украинцы пленные война в Украине обмен пленными
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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