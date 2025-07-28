Зеленский назвал количество украинцев, которых вернули из плена

Встреча относительно обменов. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 июля, провел встречу с членами команды, которая работает над освобождением украинских пленных. Всего с начала полномасштабной войны из неволи России домой вернулись 5857 украинцев.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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По словам президента, на встрече присутствовали представители штаба и служб, которые привлекаются к обменам, команда Офиса Президента и люди, которые были освобождены из российской неволи, — защитники с разных направлений фронта.

Военная "Тайра", Денис Шмыгаль, Игорь Клименко и Дмитрий Лубинец: ОП

В частности, речь идет о защитниках Мариуполя, "азовцах", парамедике Тайре и гражданской, которую захватили в Крыму, Ление Умерова.

Ление Умерова. фото: ОП

"Благодарен всем за эту встречу. Почтили память воинов, погибших от ужасного теракта в Еленовке", — отметил Зеленский.

О чем говорили

По словам украинского лидера, на встрече говорили о возвращении всех украинцев домой и на каком этапе сейчас обмены с Россией. С начала полномасштабной войны в целом вернули живыми из плена 5857 человек, а вне обменов — еще 555 украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Денис Прокопенко и военные на встрече. Фото: ОП

В то же время по результатам обменов в рамках Стамбула более тысячи наших воинов вернулись в Украину.

Василий Малюк на встрече. Фото: ОП

Зеленский выразил надежду на освобождение гражданских, которых до сих пор удерживают в России. Он поблагодарил всех, кто делает максимум для проведения обменов и воинов за пополнение обменного фонда.

Скриншот поста Зеленского

Ранее Владимир Зеленский напомнил, что 28 июля третья годовщина российского теракта в колонии Еленовка, где погибли украинские военнопленные.

Также сегодня в Украине впервые чтят память защитников Украины, участников добровольческих формирований, а также гражданских, которые были казнены, замучены или погибли в плену.