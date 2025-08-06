РФ маніпулює темою миру, щоб зберегти авіацію та логістику — РНБО

Президент Росії Володимир Путін тисне руку посланнику президента США Дональда Трампа Стіва Віткова. Фото: росЗМІ

Поширювана Кремлем ідея про можливе "припинення вогню в повітрі" є маніпуляцією, спрямованою на збереження потенціалу для продовження агресії проти України. Йдеться не про перемир'я, а про спробу виграти час і уникнути ударів по критично важливій інфраструктурі на території РФ.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Реклама

Читайте також:

Кремль хоче відтягнути час, а не зупиняти війну

За словами посадовця, розмови про перемир'я — це насправді лише прикриття. Метою є зменшення втрат від точкових українських ударів, які паралізували як цивільну, так і вантажну авіацію, а також знизили ефективність логістики, що залежить від роботи аеропортів.

"Фактично це пастка, оскільки за цим немає жодного наміру припинити війну. Навпаки — намір росіян її продовжити і зробити так, щоб не відчувати болісних ударів вглиб РФ, а також паралізованого авіасполучення — це, вважаю, найбільш успішні наші дії, бо це параліч як цивільної авіації, так і вантажної логістики, яка залежна від роботи аеропортів", — заявив Коваленко.

Коваленко підкреслив, що російські повітряні удари, хоч і мають руйнівний характер для цивільної інфраструктури, є малоефективними з точки зору ураження військових цілей. Натомість українські атаки значно точніші та результативніші, що й спонукає РФ прагнути до "паузи", аби накопичити ресурси для нових наступальних дій.

"РФ і хоче повітряну паузу, аби накопичити купу ресурсів для відновлення ударів у потрібний для них момент. І уникнути санкцій зараз, продовживши війну на землі", — пояснив Коваленко.

Нагадаємо, про стан переговорів про закінчення війни висловився й міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Тим часом керівник ГУР Андрій Буданов назвав чотири сценарії закінчення війни.