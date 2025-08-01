Сибіга заявив, що Україна хоче закінчити війну цього року

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Сибіга/Facebook

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна має намір закінчити повномасштабну війну у 2025 році. Натомість, за його словами, Росія лише імітує мирні переговори, щоб захопити якомога більше українських територій.

Про це глава МЗС України сказав у інтерв'ю фінському виданню Yle.

Реклама

Читайте також:

Сибіга про закінчення війни у 2025 році

Очільник дипломатичного відомства зазначив, що Україна хоче закінчити війну цього року. Однак він зауважив, що Кремль лише імітує мирні переговори.

На думку Сибіги, у справедливому завершенні війни має бути зацікавлена не лише Україна.

Глава МЗС привітав погрозу Президента США Дональда Трампа запровадити жорсткі санкції проти Росії та країн, які торгують з нею нафтою.

На думку Сибіги, Трамп — єдина людина, яку боїться російський диктатор Путін. Глава МЗС України вважає, що санкції наблизять мир.

"Світ зараз уважно стежить за тим, чи дотримається Трамп своєї обіцянки. Санкції повинні бути руйнівними для російської економіки. Вони повинні завадити Росії фінансувати свою військову машину і торгувати з третіми країнами", — наголосив міністр.

А також зауважив, що багато країн продовжують купувати нафту у Росії, за що українці платять своєю кров'ю. Серед цих країн, зокрема, Китай та Індія.

За словами Сибіги, мета України — закінчити війну цього року. На його думку, Росія лише вдає, що веде переговори, щоб виграти час і захопити ще більше територій України.

Міністр закордонних справ також нагадав, що мир стосується не тільки України.

"Нині Україна є гарантом безпеки. Те, як завершиться війна, вплине на безпеку і Європи та інших регіонів. Це потрібно розуміти, і ми маємо спільними зусиллями змусити Росію до миру", — резюмував Сибіга.

Нагадаємо, що нещодавно Путін заявив, що готовий закінчити війну в Україні на умовах, які були оголошені в червні минулого року.

Своєю чергою Зеленський відреагував на останні заяви Путіна й вкотре запропонував зустріч.