Сибига заявил, что Украина хочет закончить войну в этом году

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина намерена закончить полномасштабную войну в 2025 году. Зато, по его словам, Россия лишь имитирует мирные переговоры, чтобы захватить как можно больше украинских территорий.

Об этом глава МИД Украины сказал в интервью финскому изданию Yle.

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Глава дипломатического ведомства отметил, что Украина хочет закончить войну в этом году. Однако он отметил, что Кремль лишь имитирует мирные переговоры.

По мнению Сибиги, в справедливом завершении войны должна быть заинтересована не только Украина.

Глава МИД приветствовал угрозу Президента США Дональда Трампа ввести жесткие санкции против России и стран, торгующих с ней нефтью.

По мнению Сибиги, Трамп — единственный человек, которого боится российский диктатор Путин. Глава МИД Украины считает, что санкции приблизят мир.

"Мир сейчас внимательно следит за тем, сдержит ли Трамп свое обещание. Санкции должны быть разрушительными для российской экономики. Они должны помешать России финансировать свою военную машину и торговать с третьими странами", — подчеркнул министр.

А также отметил, что многие страны продолжают покупать нефть у России, за что украинцы платят своей кровью. Среди этих стран, в частности, Китай и Индия.

По словам Сибиги, цель Украины — закончить войну в этом году. По его мнению, Россия лишь делает вид, что ведет переговоры, чтобы выиграть время и захватить еще больше территорий Украины.

Министр иностранных дел также напомнил, что мир касается не только Украины.

"Сейчас Украина является гарантом безопасности. То, как завершится война, повлияет на безопасность и Европы и других регионов. Это нужно понимать, и мы должны совместными усилиями заставить Россию к миру", — резюмировал Сибига.

Напомним, что недавно Путин заявил, что готов закончить войну в Украине на условиях, которые были объявлены в июне прошлого года.

В свою очередь Зеленский отреагировал на последние заявления Путина и в очередной раз предложил встречу.