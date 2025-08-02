Буданов назвав варіанти закінчення війни в Україні

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України. Фото: ГУР

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Крило Буданов прокоментував чотири сценарії закінчення війни в Україні від аналітиків JPMorgan Chase. Очільник розвідки зазначив, що сценарії на кшталт білоруського чи грузинського навряд задовольнять українців.

Про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Буданов про сценарії закінчення війни в Україні

Буданов прокоментував аналіз аналітиків JPMorgan Chase, які спрогнозували чотири ймовірні сценарії закінчення війни в Україні. Найімовірнішим (50%) вони назвали грузинський, коли Захід відмовиться від військової підтримки й Україна стикнеться з нестабільністю. Після нього йдуть ізраїльський, південнокорейський та білоруський сценарії.

Начальник розвідки зазначив, що думку JPMorgan Chase неможливо просто ігнорувати. Але Буданов вважає, що питання ж не в тому, що може статися, а в тому, що українці хочуть отримати.

Коментуючи нещодавнє дослідження JP Morgan щодо ймовірних сценаріїв для України, Буданов наголосив, що це лише аналітичні моделі, а не передбачення.

"Це сценарії розвитку подій, перш за все це треба пам'ятати. Це не догма, це суто сценарій, варіанти", — зауважив він.

Попри серйозність структури JP Morgan, Буданов закликав не зосереджуватись лише на оцінках аналітиків, а подумати, чого саме прагне українське суспільство.

На думку очільника ГУР, сценарії на кшталт білоруського чи грузинського навряд задовольнять українців. Водночас варіанти "ізраїлізації" або південнокорейська модель виглядають привабливіше, хоча й залишаються дискусійними.

"Я вважаю, що нам треба думати над тим, як жити далі в тих умовах, в яких ми вже перебуваємо. І думати, як нам зберегти нашу державність, наше суспільство, нашу культуру і націю. І думати найважче в цій ситуації буде над тим, як нам потім повернути те, що ми на певний проміжок часу втратили", — сказав Буданов.

Начальник ГУР відкинув "грузинський" сценарій для України, але зробив попередження:

"Станом на зараз — ні. Точно ні. Це неможливо. Адже навіть якщо хтось би захотів повернути, скажімо, в бік Росії — це просто не вдасться. І події, які ми з вами бачимо в нашому суспільство, ще раз це підтверджують. Зараз це неможливо. Але питання, що буде далі? Якщо всі ми не змінимось і серйозно не почнемо сприймати те, що є, можуть бути різні речі. Йдеться далеко не про найприємніші, як то кажуть", — резюмував Буданов.

Нещодавно Буданов заявив, що, навіть якщо російський диктатор Володимир Путін помре, то у РФ нічого не зміниться.

Раніше Буданов говорив про те, що Росія розробляє плани наймасштабнішого переозброєння своєї армії з часів 1980-х років.