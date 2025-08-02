Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов назвав чотири можливі сценарії закінчення війни

Буданов назвав чотири можливі сценарії закінчення війни

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 18:10
Буданов назвав варіанти закінчення війни в Україні
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України. Фото: ГУР

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Крило Буданов прокоментував чотири сценарії закінчення війни в Україні від аналітиків JPMorgan Chase. Очільник розвідки зазначив, що сценарії на кшталт білоруського чи грузинського навряд задовольнять українців.

Про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Реклама
Читайте також:

Буданов про сценарії закінчення війни в Україні

Буданов прокоментував аналіз аналітиків JPMorgan Chase, які спрогнозували чотири ймовірні сценарії закінчення війни в Україні. Найімовірнішим (50%) вони назвали грузинський, коли Захід відмовиться від військової підтримки й Україна стикнеться з нестабільністю. Після нього йдуть ізраїльський, південнокорейський та білоруський сценарії. 

Начальник розвідки зазначив, що думку JPMorgan Chase неможливо просто ігнорувати. Але Буданов вважає, що питання ж не в тому, що може статися, а в тому, що українці хочуть отримати.

Коментуючи нещодавнє дослідження JP Morgan щодо ймовірних сценаріїв для України, Буданов наголосив, що це лише аналітичні моделі, а не передбачення.

"Це сценарії розвитку подій, перш за все це треба пам'ятати. Це не догма, це суто сценарій, варіанти", — зауважив він. 

Попри серйозність структури JP Morgan, Буданов закликав не зосереджуватись лише на оцінках аналітиків, а подумати, чого саме прагне українське суспільство.

На думку очільника ГУР, сценарії на кшталт білоруського чи грузинського навряд задовольнять українців. Водночас варіанти "ізраїлізації" або південнокорейська модель виглядають привабливіше, хоча й залишаються дискусійними.

"Я вважаю, що нам треба думати над тим, як жити далі в тих умовах, в яких ми вже перебуваємо. І думати, як нам зберегти нашу державність, наше суспільство, нашу культуру і націю. І думати найважче в цій ситуації буде над тим, як нам потім повернути те, що ми на певний проміжок часу втратили", —  сказав Буданов.

Начальник ГУР відкинув "грузинський" сценарій для України, але зробив попередження:

"Станом на зараз — ні. Точно ні. Це неможливо. Адже навіть якщо хтось би захотів повернути, скажімо, в бік Росії — це просто не вдасться. І події, які ми з вами бачимо в нашому суспільство, ще раз це підтверджують. Зараз це неможливо. Але питання, що буде далі? Якщо всі ми не змінимось і серйозно не почнемо сприймати те, що є, можуть бути різні речі. Йдеться далеко не про найприємніші, як то кажуть", — резюмував Буданов.

Нещодавно Буданов заявив, що, навіть якщо російський диктатор Володимир Путін помре, то у РФ нічого не зміниться.

Раніше Буданов говорив про те, що Росія розробляє плани наймасштабнішого переозброєння своєї армії з часів 1980-х років.

перемир'я Кирило Буданов війна в Україні війна Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації