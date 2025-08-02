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Буданов назвал четыре возможных сценария окончания войны

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 18:10
Буданов назвал варианты окончания войны в Украине
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины. Фото: ГУР

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Крыло Буданов прокомментировал четыре сценария окончания войны в Украине от аналитиков JPMorgan Chase. Глава разведки отметил, что сценарии вроде белорусского или грузинского вряд ли удовлетворят украинцев.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью Наталье Мосейчук.

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Буданов о сценариях окончания войны в Украине

Буданов прокомментировал анализ аналитиков JPMorgan Chase, которые спрогнозировали четыре вероятных сценария окончания войны в Украине. Самым вероятным (50%) они назвали грузинский, когда Запад откажется от военной поддержки и Украина столкнется с нестабильностью. После него идут израильский, южнокорейский и белорусский сценарии.

Начальник разведки отметил, что мнение JPMorgan Chase невозможно просто игнорировать. Но Буданов считает, что вопрос же не в том, что может произойти, а в том, что украинцы хотят получить.

Комментируя недавнее исследование JP Morgan относительно вероятных сценариев для Украины, Буданов отметил, что это лишь аналитические модели, а не предсказания.

"Это сценарии развития событий, прежде всего это надо помнить. Это не догма, это чисто сценарий, варианты", — отметил он.

Несмотря на серьезность структуры JP Morgan, Буданов призвал не сосредотачиваться только на оценках аналитиков, а подумать, чего именно хочет украинское общество.

По мнению главы ГУР, сценарии вроде белорусского или грузинского вряд ли удовлетворят украинцев. В то же время варианты "израилизации" или южнокорейская модель выглядят привлекательнее, хотя и остаются дискуссионными.

"Я считаю, что нам надо думать над тем, как жить дальше в тех условиях, в которых мы уже находимся. И думать, как нам сохранить нашу государственность, наше общество, нашу культуру и нацию. И думать труднее всего в этой ситуации будет над тем, как нам потом вернуть то, что мы на определенный промежуток времени потеряли", — сказал Буданов.

Начальник ГУР отверг "грузинский" сценарий для Украины, но сделал предупреждение:

"По состоянию на сейчас — нет. Точно нет. Это невозможно. Ведь даже если кто-то бы захотел повернуть, скажем, в сторону России — это просто не удастся. И события, которые мы с вами видим в нашем обществе, еще раз это подтверждают. Сейчас это невозможно. Но вопрос, что будет дальше? Если все мы не изменимся и серьезно не начнем воспринимать то, что есть, могут быть разные вещи. Речь идет далеко не о самых приятных, как говорится", — резюмировал Буданов.

Недавно Буданов заявил, что, даже если российский диктатор Владимир Путин умрет, то в РФ ничего не изменится.

Ранее Буданов говорил о том, что Россия разрабатывает планы самого масштабного перевооружения своей армии со времен 1980-х годов.

перемирие Кирилл Буданов война в Украине війна Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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