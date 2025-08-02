Що буде з Росією після смерті Путіна — прогноз Кирила Буданова

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: кадр із відео

Голова Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що, навіть якщо російський диктатор Володимир Путін помре, то в РФ нічого не зміниться. За його словами, у Росії стійка система, здатна пережити смерть очільника Кремля.

Про це Кирило Буданов розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Очільник ГУР зазначив, що в росіян міцна і стресостійка система, тому після того, як піде лідер держави, нічого не зміниться.

"Вони (росіяни. — Ред.) вибудували систему так, що наступник як мінімум буде перебувати в тій парадигмі. Це як мінімум", — додав Буданов.

Нагадаємо, що головний розвідник країни пояснив, що може спричинити розпад НАТО та ЄС. Він назвав один можливий сценарій.

Також Буданов розкрив плани Кремля до 2036 року. За словами розвідника, РФ готується до наймасштабнішого переозброєння з 1980 року.

Додамо, що глава ГУР зізнався, скільки пережив замахів на своє життя від початку повномасштабної агресії РФ.