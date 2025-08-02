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Буданов спрогнозировал будущее России после смерти Путина

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 16:53
Что будет с Россией после смерти Путина — прогноз Кирилла Буданова
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что даже если российский диктатор Владимир Путин умрет, то в РФ ничего не изменится. По его словам, в России устойчивая система, способная пережить смерть главы Кремля.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

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Глава ГУР отметил, что у россиян крепкая и стрессоустойчивая система, поэтому с уходом лидера государства ничего не изменится.

"Они (россияне. — Ред.) выстроили систему так, что следующий преемник как минимум будет находиться в той парадигме. Это как минимум", — добавил Буданов.

Напомним, что главный разведчик страны объяснил, что может привести к распаду НАТО и ЕС. Он назвал один возможный сценарий.

Также Буданов раскрыл планы Кремля до 2036 года. По словам разведчика, РФ готовится к самому масштабному перевооружению с 1980 года.

Добавим, что глава ГУР признался, сколько пережил покушений на свою жизнь с начала полномасштабной агрессии РФ.

владимир путин смерть Кирилл Буданов война в Украине Россия
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
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