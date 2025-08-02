Что будет с Россией после смерти Путина — прогноз Кирилла Буданова

Буданов спрогнозировал будущее России после смерти Путина
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что даже если российский диктатор Владимир Путин умрет, то в РФ ничего не изменится. По его словам, в России устойчивая система, способная пережить смерть главы Кремля.
Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью Наталье Мосейчук.
Буданов о будущем России без Путина
Глава ГУР отметил, что у россиян крепкая и стрессоустойчивая система, поэтому с уходом лидера государства ничего не изменится.
"Они (россияне. — Ред.) выстроили систему так, что следующий преемник как минимум будет находиться в той парадигме. Это как минимум", — добавил Буданов.
Напомним, что главный разведчик страны объяснил, что может привести к распаду НАТО и ЕС. Он назвал один возможный сценарий.
Также Буданов раскрыл планы Кремля до 2036 года. По словам разведчика, РФ готовится к самому масштабному перевооружению с 1980 года.
Добавим, что глава ГУР признался, сколько пережил покушений на свою жизнь с начала полномасштабной агрессии РФ.
Читайте Новини.LIVE!