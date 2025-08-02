Скільки було замахів на життя Кирила Буданова — відповідь голови ГУР

Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Голова Головного управління розвідки Кирило Буданов відповів, скільки замахів пережив на своє життя. Йдеться про кількість спроб від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це Кирило Буданов розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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"Чесно? Я навіть не знаю. Така правдива відповідь. Точно кількість не знаю. Більше десяти точно. Відверто кажучи, думаю, біля двадцяти", — розповів очільник ГУР.

Він додав, оскільки "ми несемо смерть нашим ворогам, то нормально, що ворог намагається відповісти тим самим".

Нагадаємо, що Буданов прокоментував свою заяву про масштабне переозброєння армії РФ до 2036 року. Росія готується до можливої війни проти НАТО.

Раніше голова ГУР запевнив, що Кремль хоче витратити на свою армію близько 1,1 трлн доларів США.