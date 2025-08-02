Сколько было покушений на жизнь Кирилла Буданова — ответ главы ГУР

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов ответил, сколько покушений пережил на свою жизнь. Речь идет о количестве попыток с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

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"Честно? Я даже не знаю. Такой правдивый ответ. Точно количество не знаю. Больше десяти точно. Откровенно говоря, думаю, около двадцати", — рассказал глава ГУР.

Он добавил, поскольку "мы несем смерть нашим врагам, то нормально, что враг пытается ответить тем же".

Напомним, что Буданов прокомментировал свое заявление о масштабном перевооружении армии РФ до 2036 года. Россия готовится к возможной войне против НАТО.

Ранее глава ГУР заверил, что Кремль хочет потратить на свою армию около 1,1 трлн долларов США.