Сколько было покушений на жизнь Кирилла Буданова — ответ главы ГУР

Буданов раскрыл количество покушений на свою жизнь с начала войны
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов ответил, сколько покушений пережил на свою жизнь. Речь идет о количестве попыток с начала полномасштабного вторжения России.
Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью Наталье Мосейчук.
Сколько было покушений на жизнь Буданова
"Честно? Я даже не знаю. Такой правдивый ответ. Точно количество не знаю. Больше десяти точно. Откровенно говоря, думаю, около двадцати", — рассказал глава ГУР.
Он добавил, поскольку "мы несем смерть нашим врагам, то нормально, что враг пытается ответить тем же".
Напомним, что Буданов прокомментировал свое заявление о масштабном перевооружении армии РФ до 2036 года. Россия готовится к возможной войне против НАТО.
Ранее глава ГУР заверил, что Кремль хочет потратить на свою армию около 1,1 трлн долларов США.
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