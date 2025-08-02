Кирило Буданов відповів, коли розпадуться НАТО та ЄС

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Голова ГУР МОУ Кирило Буданов назвав можливий сценарій розпаду НАТО та ЄС. На думку розвідника, крах цим організаціям прийде, якщо вони не змінять свого ставлення до навколишніх подій.

Свою позицію Кирило Буданов висвітлив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Реклама

Читайте також:

Буданов про можливе майбутнє НАТО та ЄС

Голова ГУР зазначив, що він не вірить у альянси, а вірить у двосторонні відносини, побудовані на спільному захисті своїх інтересів. Тому Буданов переконаний, що розпад НАТО та ЄС — це один із вірогідних варіантів розвитку подій, якщо все буде залишатися так, як зараз.

"Просто заплющувати весь час очі, кажучи: ми всі співчуваємо, Росія зробить погано, Україна молодець. Але коли так ніхто і не спромігся зробити різкі кроки, щоб не те, що цьому завадити, а змінити це все. Це штовхає всіх в питання невпевненості в майбутньому розвитку існуючих зараз геополітичних утворень", — пояснив Буданов.

Нагадаємо, що головний розвідник України розповів про плани Кремля щодо наймасштабнішого переозброєння армії з часів Радянського Союзу. Він пояснив мета РФ.

Також Буданов відповів, скільки замахів пережив на своє життя. Він зізнався, чи переживає через це.