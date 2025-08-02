Кирилл Буданов ответил, когда распадутся НАТО и ЕС

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов назвал возможный сценарий распада НАТО и ЕС. По мнению разведчика, крах этим организациям придет, если они не изменят своего отношения к окружающим событиям.

Свою позицию Кирилл Буданов осветил в интервью Наталье Мосейчук.

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Глава ГУР отметил, что он не верит в альянсы, а верит в двусторонние отношения, построенные на совместной защите своих интересов. Поэтому Буданов убежден, что распад НАТО и ЕС — это один из вероятных вариантов развития событий, если все будет оставаться так, как сейчас.

"Просто закрывать все время глаза, говоря: мы все сочувствуем, Россия сделает плохо, Украина молодец. Но когда так никто и не удосужился сделать резкие шаги, чтобы не то, что этому помешать, а изменить это все. Это толкает всех в вопрос неуверенности в будущем развитии существующих сейчас геополитических образований", — пояснил Буданов.

Напомним, что главный разведчик Украины рассказал о планах Кремля по самому масштабному перевооружению армии со времен Советского Союза. Он объяснил цель РФ.

Также Буданов ответил, сколько покушений пережил на свою жизнь. Он признался, переживает ли из-за этого.