Кирилл Буданов ответил, когда распадутся НАТО и ЕС

Буданов объяснил, что может привести к распаду НАТО и ЕС
Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов назвал возможный сценарий распада НАТО и ЕС. По мнению разведчика, крах этим организациям придет, если они не изменят своего отношения к окружающим событиям.
Свою позицию Кирилл Буданов осветил в интервью Наталье Мосейчук.
Буданов о возможном будущем НАТО и ЕС
Глава ГУР отметил, что он не верит в альянсы, а верит в двусторонние отношения, построенные на совместной защите своих интересов. Поэтому Буданов убежден, что распад НАТО и ЕС — это один из вероятных вариантов развития событий, если все будет оставаться так, как сейчас.
"Просто закрывать все время глаза, говоря: мы все сочувствуем, Россия сделает плохо, Украина молодец. Но когда так никто и не удосужился сделать резкие шаги, чтобы не то, что этому помешать, а изменить это все. Это толкает всех в вопрос неуверенности в будущем развитии существующих сейчас геополитических образований", — пояснил Буданов.
Напомним, что главный разведчик Украины рассказал о планах Кремля по самому масштабному перевооружению армии со времен Советского Союза. Он объяснил цель РФ.
Также Буданов ответил, сколько покушений пережил на свою жизнь. Он признался, переживает ли из-за этого.
Читайте Новини.LIVE!