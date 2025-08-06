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Главная Новости дня Коваленко объяснил, как РФ может манипулировать США перемирием

Коваленко объяснил, как РФ может манипулировать США перемирием

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 14:01
РФ манипулирует темой мира, чтобы сохранить авиацию и логистику — СНБО
Президент России Владимир Путин жмет руку посланнику президента США Дональда Трампа Стива Виткова. Фото: росСМИ

Распространяемая Кремлем идея о возможном "прекращении огня в воздухе" является манипуляцией, направленной на сохранение потенциала для продолжения агрессии против Украины. Речь идет не о перемирии, а о попытке выиграть время и избежать ударов по критически важной инфраструктуре на территории РФ.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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По словам чиновника, разговоры о перемирии — это на самом деле лишь прикрытие. Целью является уменьшить потери от точечных украинских ударов, которые парализовали как гражданскую, так и грузовую авиацию, а также снизили эффективность логистики, что зависит от работы аэропортов.

"Фактически это ловушка, поскольку за этим нет никакого намерения прекратить войну. Наоборот — намерение россиян ее продолжить и сделать так, чтобы не чувствовать болезненных ударов вглубь РФ, а также парализованного авиасообщения — это, считаю, наиболее успешные наши действия, потому что это паралич как гражданской авиации так и грузовой логистики, которая зависит от работы аэропортов", — заявил Коваленко.

Коваленко подчеркнул, что российские воздушные удары, хотя и имеют разрушительный характер для гражданской инфраструктуры, являются малоэффективными с точки зрения поражения военных целей. Зато украинские атаки значительно точнее и результативнее, что и побуждает РФ стремиться к "паузе", чтобы накопить ресурсы для новых наступательных действий.

"РФ и хочет воздушную паузу, чтобы накопить кучу ресурсов для возобновления ударов в нужный для них момент. И избежать санкций сейчас, продолжив войну на земле", — пояснил Коваленко.

Напомним, о состоянии переговоров об окончании войны высказался и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Между тем руководитель ГУР Андрей Буданов назвал четыре сценария окончания войны.

США владимир путин переговоры перемирие война в Украине Россия Стив Виткофф
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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