Россия делает вбросы о перемирии — в ЦПД объяснили нюансы

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко. Фото: РБК-Украина

Россия начала делать вбросы в инфополе, в частности, в западные медиа о "воздушном перемирии" и несуществующих "мирных планах". Кроме того, Москва манипулирует темами по обмену пленными.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в эфире телемарафона.

Какие вбросы делает Россия о мире

"Россияне начали еще до визита Виткоффа, вбрасывать в западные медиа, в частности через своих лоббистов, через службу внешней разведки, которая работает с медиа, информацию о "воздушном перемирии", на которое Путин согласился", — сказал Коваленко.

Кроме того, россияне манипулируют темой обмена пленных. Они пытаются доказать, что Украина якобы не забирает своих людей и не хочет проводить обмен.

"Вот все эти истории о том, что Украина якобы кого-то не забирает, все эти лживые вещи, они вывели на уровень Мединского и Министерства иностранных дел сейчас. Главная же история здесь в том, что Россия отказывается от обмена "всех на всех" сейчас, который на самом деле поддерживает Украина и наши союзники, Россия пытается расшатать эту историю и, знаете, затереть вопрос обмена "всех на всех" и выйти из него", — подчеркнул руководитель ЦПД.

Также он отметил, что РФ вбрасывает в СМИ мнимые "мирные планы". Коваленко говорит, что их не существует и ни одно издание не имеет плана по завершению войны или прекращения огня.

Напомним, недавно в ЦПД предупредили, что Россия готовит информоперацию по обмену пленными. Таким образом Москва намерена дискредитировать процесс обменов.

Кроме того, Андрей Коваленко объяснил, как Россия может манипулировать США перемирием. Таким образом Путин хочет выиграть время и избежать ударов по критически важной инфраструктуре на территории РФ.