У ЦПД пояснили інформаційну стратегію Росії щодо війни

Російський президент Володимир Путін проводить нараду. Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко пояснив ключові особливості інформаційної стратегії Росії. За його словами, російська пропаганда намагається перекласти відповідальність за війну на Україну та європейські країни, формуючи хибну картину для західної аудиторії.

Про це Андрій Коваленко написав на своєму каналі у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Пропагандистські російські ЗМІ роблять з Путіна миротворця

Коваленко зазначив, що зараз у міжнародний простір активно просуваються меседжі про так звану "миротворчість путіна".

"В самій росії їх пропаганда сконцентрована над іншим — миротворчості нема, а є наратив про відновлення стосунків із США та вирішення долі Європи без Європи", — пояснив керівник ЦПД.

Росія насправді не зацікавлена у безпекових гарантіях для України

Посадовець підкреслив, що на сьогодні не бачить жодних ознак готовності російської сторони до припинення війни. Цю тезу підтверджує і ситуація на фронті, де дії противника залишаються агресивними.

"Їм не треба, щоб Україна мала реальні гарантії безпеки. Тому хочуть їх розмити власними пропозиціями. Також вони хочуть зберегти вплив своєї церкви та мови, як інструментів поглинання України надалі політичним або воєнним шляхом. Це їх план", — наголосив Коваленко.

Також Коваленко наголосив, що логіка інтересів різних гравців відрізняється. США прагнуть якнайшвидшого завершення війни й роблять чимало кроків у цьому напрямку, а Росія, навпаки, зацікавлена або в затягуванні бойових дій, або у створенні паузи, яка дозволила б згодом відновити агресію.

"Тут вони, на жаль, намагаються обдурити Трампа. Україна зацікавлена в збереженні держави і гарантіях життя без війни в майбутньому. Європі також не треба, щоб війна повторилася або розширилася на Балтію", — підсумував Андрій Коваленко.

Нагадаємо, раніше в ЦПД пояснювали, як Кремль робить інформаційні вкиди про перемир'я. Також Росія намагається будь-якими методами розхитати єдність українського суспільства. Так нещодавно ширились фейки, що українці нібито виходили на мітинги за капітуляцію.