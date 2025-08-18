В ЦПИ объяснили информационную стратегию России относительно войны

Российский президент Владимир Путин проводит совещание. Фото: Sputnik/Вячеслав Прокофьев

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко объяснил ключевые особенности информационной стратегии России. По его словам, российская пропаганда пытается переложить ответственность за войну на Украину и европейские страны, формируя ложную картину для западной аудитории.

Об этом Андрей Коваленко написал на своем канале в Telegram.

Коваленко отметил, что сейчас в международное пространство активно продвигаются месседжи о так называемой "миротворчестве Путина".

"В самой России их пропаганда сконцентрирована над другим — миротворчества нет, а есть нарратив о восстановлении отношений с США и решение судьбы Европы без Европы", — пояснил руководитель ЦПИ.

Россия на самом деле не заинтересована в гарантиях безопасности для Украины

Чиновник подчеркнул, что на сегодня не видит никаких признаков готовности российской стороны к прекращению войны. Этот тезис подтверждает и ситуация на фронте, где действия противника остаются агрессивными.

"Им не надо, чтобы Украина имела реальные гарантии безопасности. Поэтому хотят их размыть собственными предложениями. Также они хотят сохранить влияние своей церкви и языка, как инструментов поглощения Украины в дальнейшем политическим или военным путем. Это их план", — подчеркнул Коваленко.

Также Коваленко отметил, что логика интересов различных игроков отличается. США стремятся к скорейшему завершению войны и делают немало шагов в этом направлении, а Россия, наоборот, заинтересована или в затягивании боевых действий, или в создании паузы, которая позволила бы впоследствии возобновить агрессию.

"Здесь они, к сожалению, пытаются обмануть Трампа. Украина заинтересована в сохранении государства и гарантиях жизни без войны в будущем. Европе также не надо, чтобы война повторилась или расширилась на Балтию", — подытожил Андрей Коваленко.

Напомним, ранее в ЦПИ объясняли, как Кремль делает информационные вбросы о перемирии. Также Россия пытается любыми методами расшатать единство украинского общества. Так недавно распространялись фейки, что украинцы якобы выходили на митинги за капитуляцию.