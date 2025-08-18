В ЦПИ объяснили информационную стратегию России относительно войны

В ЦПИ объяснили, как Россия будет манипулировать темой перемирия
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко объяснил ключевые особенности информационной стратегии России. По его словам, российская пропаганда пытается переложить ответственность за войну на Украину и европейские страны, формируя ложную картину для западной аудитории.
Об этом Андрей Коваленко написал на своем канале в Telegram.
Пропагандистские российские СМИ делают из Путина миротворца
Коваленко отметил, что сейчас в международное пространство активно продвигаются месседжи о так называемой "миротворчестве Путина".
"В самой России их пропаганда сконцентрирована над другим — миротворчества нет, а есть нарратив о восстановлении отношений с США и решение судьбы Европы без Европы", — пояснил руководитель ЦПИ.
Россия на самом деле не заинтересована в гарантиях безопасности для Украины
Чиновник подчеркнул, что на сегодня не видит никаких признаков готовности российской стороны к прекращению войны. Этот тезис подтверждает и ситуация на фронте, где действия противника остаются агрессивными.
"Им не надо, чтобы Украина имела реальные гарантии безопасности. Поэтому хотят их размыть собственными предложениями. Также они хотят сохранить влияние своей церкви и языка, как инструментов поглощения Украины в дальнейшем политическим или военным путем. Это их план", — подчеркнул Коваленко.
Также Коваленко отметил, что логика интересов различных игроков отличается. США стремятся к скорейшему завершению войны и делают немало шагов в этом направлении, а Россия, наоборот, заинтересована или в затягивании боевых действий, или в создании паузы, которая позволила бы впоследствии возобновить агрессию.
"Здесь они, к сожалению, пытаются обмануть Трампа. Украина заинтересована в сохранении государства и гарантиях жизни без войны в будущем. Европе также не надо, чтобы война повторилась или расширилась на Балтию", — подытожил Андрей Коваленко.
Напомним, ранее в ЦПИ объясняли, как Кремль делает информационные вбросы о перемирии. Также Россия пытается любыми методами расшатать единство украинского общества. Так недавно распространялись фейки, что украинцы якобы выходили на митинги за капитуляцию.
