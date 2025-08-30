Буданов раскрыл детали дезинформации РФ

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов объяснил, как работает российская дезинформация. Также он рассказал, какие российские фейки слышит во время обменов.

Об этом Кирилл Буданов рассказал во время форума ГУР МОУ.

Буданов о дезинформации РФ

Буданов отметил, что Россия в 2014 году первое время очень эффективно влияла на людей на временно оккупированных территориях Украины с помощью дезинформации.

"Должны помнить истории о "распятом мальчике в трусиках", "аллее ангелов". Я во время обменов до сих пор слышу их", — сказал Буданов.

А также подчеркнул, что на самом деле нет никакой "аллеи ангелов", но люди в это верят, потому что системно это шло по всем каналам, радио, интернету.

"Россияне системно писали, что было такое событие... И подсознательно эта идея об "ангелах", "распятом мальчике" осталась. И это хороший пример системной пропаганды, к сожалению, против нас, но он яркий и правильный. Если мы не подойдем к этому таким же образом, к сожалению, попытки будут напрасными", — объяснил глава разведки.

А также добавил, что противодействовать масштабной дезинформации нельзя, если нет четко выстроенной подтвержденной позиции.

Ранее в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) объяснили, как Россия будет манипулировать темой перемирия в Украине.

Также в ЦПД рассказывали, как Россия делает информационные вбросы о перемирии.