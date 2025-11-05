Видео
РФ распространяет фейки о Покровске с помощью ИИ — какая цель

РФ распространяет фейки о Покровске с помощью ИИ — какая цель

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 07:54
обновлено: 07:54
Россия распространяет фейки о Покровске с помощью ИИ
Россияне распространяют по сети фейки. Иллюстративное фото: novynarnia.com

В TikTok россияне распространяют новую волну фейковых видео о якобы "массовой сдаче в плен" украинских военных в районе Покровска. Эти ролики созданы с помощью технологий искусственного интеллекта.

Об этом информирует Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Читайте также:
Фейки РФ
Фейки, которые распространяет РФ. Фото: ЦПД/Telegram

Россияне распространяют фейки о Покровске — что известно

По данным ЦПИ, большинство таких видео сопровождаются подписями на разных иностранных языках. Аккаунты, которые распространяют эти ролики, имеют признаки координированной сети, специально создающей контент для продвижения кремлевских нарративов среди иностранных аудиторий.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что цель кампании — создать впечатление среди иностранных пользователей, что Украина проигрывает, а военная помощь "не имеет смысла". Зато внутри Украины эти фейки призваны деморализовать население и навязать ощущение катастрофической ситуации на фронте.

Стоит заметить, что российские войска не оставляют попыток захватить Покровск, продолжаются ожесточенные бои за город, Силы обороны Украины сдерживают врага. Кампания о "массовой сдаче в плен украинских военных в Покровске" является информационной составляющей военной операции россиян.

Ранее ЦПИ также сообщал о распространении ИИ-видео, в которых вымышленные "украинцы" в фейковых уличных опросах выражали пессимистические мысли о войне и продвигали выгодный Кремлю нарратив о "мире любой ценой".

Недавно мы информировали, что Россия запустила ИПСО против Украины в Польше.

Также мы сообщали, что Россия усиливает информационную войну против Украины.

Автор:
Евтушенко Алина
Автор:
Евтушенко Алина
