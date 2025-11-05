Відео
Україна
Головна Новини дня РФ поширює фейки про Покровськ за допомогою ШІ — яка мета

РФ поширює фейки про Покровськ за допомогою ШІ — яка мета

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 07:54
Оновлено: 08:13
Росія поширює фейки про Покровськ за допомогою ШІ
Росіяни поширюють мережею фейки. Ілюстративне фото: novynarnia.com

У TikTok росіяни поширюють нову хвилю фейкових відео про нібито "масову здачу в полон" українських військових у районі Покровська. Ці ролики створені за допомогою технологій штучного інтелекту.

Про це інформує Центр протидії дезінформації у Telegram.

Фейки РФ
Фейки, які поширює РФ. Фото: ЦПД/Telegram

Росіяни поширюють фейки про Покровськ — що відомо

За даними ЦПД, більшість таких відео супроводжуються підписами різними іноземними мовами. Акаунти, які поширюють ці ролики, мають ознаки координованої мережі, що спеціально створює контент для просування кремлівських наративів з-поміж іноземних аудиторій.

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що мета кампанії — створити враження серед іноземних користувачів, що Україна програє, а військова допомога "не має сенсу". Натомість всередині України ці фейки покликані деморалізувати населення та нав’язати відчуття катастрофічної ситуації на фронті.

Варто зауважити, що російські війська не полишають спроб захопити Покровськ, тривають запеклі бої за місто, Сили оборони України стримують ворога. Кампанія про "масову здачу в полон українських військових у Покровську" є інформаційною складовою військової операції росіян.

Раніше ЦПД також повідомляв про поширення ШІ-відео, в яких вигадані "українці" у фейкових вуличних опитуваннях висловлювали песимістичні думки про війну та просували вигідний Кремлю наратив про "мир за будь-яку ціну".

Нещодавно ми інформували, що Росія запустила ІПСО проти України в Польщі.

Також ми повідомляли, що Росія посилює інформаційну війну проти України.

дезінформація фейки росіяни ЦПД ІПСО Покровськ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
