В Угорщині висловилися про результати поїздки делегації в Україну

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прокоментував візит делегації до України. Він заявив, що поїздка досягла своєї мети, оскільки "Нафтогаз" "був змушений висловитися".

Про це повідомляє MTI у суботу, 14 березня, передає Новини.LIVE.

Візит угорської делегації до України

"Брифінг, який був проведений для послів, є ще однією невдачею для українців, ще одним підтвердженням того, що українці тримають нафтопровід "Дружба" закритим виключно з політичних причин, виключно з наміром втрутитися в угорські вибори", — вважає Сійярто.

Він заявив, що українська сторона нібито знову відмовилася допустити іноземних фахівців — з Угорщини, Словаччини та ЄС — для перевірки ситуації на нафтопроводі.

"Очевидно, що тут "стирчать вуха", практично ця нафтова блокада явно спрямована на парламентські вибори в Угорщині, це явне втручання в угорський виборчий процес з метою допомогти партії "Тиса", — каже міністр.

За його словами, "українці ведуть постійні переговори з Брюсселем", аби нібито надати допомогу партії "Тиса" під час виборчої кампанії.

"Абсолютно зрозуміло, що трубопровід працює, цей трубопровід може бути перезапущений всього за одну хвилину", тому ми вимагаємо від українців перезапустити передачу, а не втручатися в угорську виборчу кампанію!", — додав Сійярто.

Що передувало

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його делегація повертається додому з результатами.

Він провів розмову з Габором Цепеком, який очолював "місію" Угорщини. За його словами, на зустріч з "Нафтогазом" були допущені лише посли.

"Ми запустили машину, а українці не змогли цього зробити, не змогли висунути свою версію. Ми змусили українців рухатися", — каже Орбан.

Водночас угорців не допустили до нафтопроводу, але Цепек впевнений у результатах.

Візит угорців до України

До України 11 березня прибула угорська делегація, аби перевірити стан нафтопроводу "Дружба". У МЗС зазначили, що перебування групи у країні з туристичною метою. Відомо, що представникам Угорщини не надали статусу делегації.

Крім того, український лідер Володимир Зеленський наголошував, що не знає мету візиту угорців.

Згодом у МЗС України повідомили, що відтермінували візит заступника міністра енергетики Угорщини, оскільки терміни зустрічі неприйнятні.

Раніше Зеленський наголошував, що трубопровід "Дружба" знищує Росія, а не Україна. Він порадив Угорщині звертатися до російського диктатора Володимира Путіна.