В Венгрии высказались о результатах поездки делегации в Украину

Петер Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал визит делегации в Украину. Он заявил, что поездка достигла своей цели, поскольку "Нафтогаз" "был вынужден высказаться".

Об этом сообщает MTI в субботу, 14 марта, передает Новини.LIVE.

Визит венгерской делегации в Украину

"Брифинг, который был проведен для послов, является еще одной неудачей для украинцев, еще одним подтверждением того, что украинцы держат нефтепровод "Дружба" закрытым исключительно по политическим причинам, исключительно с намерением вмешаться в венгерские выборы", — считает Сийярто.

Он заявил, что украинская сторона якобы снова отказалась допустить иностранных специалистов — из Венгрии, Словакии и ЕС — для проверки ситуации на нефтепроводе.

"Очевидно, что здесь "торчат уши", практически эта нефтяная блокада явно направлена на парламентские выборы в Венгрии, это явное вмешательство в венгерский избирательный процесс с целью помочь партии "Тиса", — говорит министр.

По его словам, "украинцы ведут постоянные переговоры с Брюсселем", чтобы якобы оказать помощь партии "Тиса" во время избирательной кампании.

"Абсолютно понятно, что трубопровод работает, этот трубопровод может быть перезапущен всего за одну минуту", поэтому мы требуем от украинцев перезапустить передачу, а не вмешиваться в венгерскую избирательную кампанию!" —добавил Сийярто.

Что предшествовало

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его делегация возвращается домой с результатами.

Он провел разговор с Габором Цепеком, который возглавлял "миссию" Венгрии. По его словам, на встречу с "Нафтогазом" были допущены только послы.

"Мы запустили машину, а украинцы не смогли этого сделать, не смогли выдвинуть свою версию. Мы заставили украинцев двигаться", — говорит Орбан.

В то же время венгров не допустили к нефтепроводу, но Цепек уверен в результатах.

Визит венгров в Украину

В Украину 11 марта прибыла венгерская делегация, чтобы проверить состояние нефтепровода "Дружба". В МИД отметили, что пребывание группы в стране с туристической целью. Известно, что представителям Венгрии не предоставили статус делегации.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что не знает цель визита венгров.

Впоследствии в МИД Украины сообщили, что отсрочили визит заместителя министра энергетики Венгрии, поскольку сроки встречи неприемлемы.

Ранее Зеленский отмечал, что трубопровод "Дружба" уничтожает Россия, а не Украина. Он посоветовал Венгрии обращаться к российскому диктатору Владимиру Путину.