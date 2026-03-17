Фон дер Ляєн: Україна погодилася на відновлення "Дружби"

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Україна погодилася на пропозицію Європейського Союзу щодо технічної допомоги та фінансування для відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" після російських атак. Мовиться про відновлення транзиту нафти до Угорщини та Словаччини, який був зупинений через пошкодження інфраструктури. Європейські фахівці готові оперативно долучитися до робіт.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на спільну заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та голови Європейської ради Антоніу Кошти.

У заяві йдеться, що Україна погодилася на пропозицію Європейського Союзу щодо технічної допомоги та фінансування для відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", який зазнав пошкоджень внаслідок російських атак.

Зазначається, що після ударів РФ 27 січня, які призвели до зупинки постачання нафти до Угорщини та Словаччини, ЄС разом із державами-членами та Україною розпочав переговори щодо відновлення транзиту.

У Брюсселі додали, що українська сторона підтримала запропоновану допомогу, а європейські експерти готові негайно долучитися до робіт.

У Євросоюзі наголошують, що ключовим пріоритетом залишається енергетична безпека країн регіону. Водночас там заявили про продовження роботи над альтернативними маршрутами постачання неросійської нафти до держав Центральної та Східної Європи.

Скриншот заяви Урсули фон дер Ляєн та Антоніу Кошти

Скриншот повідомлення Урсули фон дер Ляєн/X

Згодом стало відомо, що із заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Євроради Антоніу Кошти щодо нафтопроводу "Дружба" прибрали згадку про зв’язок його відновлення з фінансовою допомогою Україні та новими санкціями проти Росії. Мовиться про кредит ЄС у 90 млрд євро та підготовку 20 пакета санкцій.

Текст заяви відредагували вже після публікації — зміни з’явилися як на сайтах європейських інституцій, так і в їхніх соцмережах.

У фінальній версії залишилася лише інформація про те, що ЄС готовий надати технічну допомогу і кошти для ремонту нафтопроводу, а Україна погодилася на цю пропозицію. Водночас фраза про те, що запуск "Дружби" є умовою для обговорення фінансової підтримки України та нових санкцій, у документі більше не згадується.

Нещодавно Будапешт висунув Києву умови щодо отримання фінансової допомоги ЄС на 90 млрд євро. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що країна не підтримає рішення про виділення коштів Україні та нові санкції проти Росії, доки не буде відновлено постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що європейські партнери очікують від України чітких термінів можливого відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". За словами глави держави, це питання обговорюється з керівництвом ЄС, і Київ має надати орієнтовні дати з урахуванням технічних можливостей.

Раніше, 11 березня, угорська делегація на чолі з представником Міністерства енергетики Габором Чепеком прибула до України, щоб оцінити стан нафтопроводу "Дружба" та можливість його відновлення. До цього вони провели переговори у Братиславі й планують консультації з українською владою та представниками ЄС.