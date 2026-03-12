Еврокомиссия хочет проверить нефтепровод "Дружба" — что известно

Нефтепровод "Дружба" в Венгрии. Фото: Reuters

Еврокомиссия предложила Украине миссию по инспекции "Дружбы". В ЕС хотят знать, в каком состоянии нефтепровод. Сейчас ждут ответа Киева.

Заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен цитирует "Суспільне", передает Новини.LIVE.

Заявление ЕС относительно нефтепровода "Дружба"

Ранее перекачку нефти в Венгрию и Словакию остановили из-за российских ударов по инфраструктуре. В Украине заявили о серьезных повреждениях нефтепровода "Дружба". ЕС предлагает Киеву миссию по инспекции трубопровода.

"Мы ведем интенсивные дискуссии и контактируем с Украиной по этому вопросу уже в течение нескольких недель, а также с государствами-членами, которые больше всего обеспокоены. Я могу сообщить, что мы предложили миссию по инспекции трубопровода в Украине и ждем ответа", — отметила Итконен.

Какова ситуация с нефтепроводом "Дружба"

В Украину 11 марта прибыла делегация из Венгрии. Госсекретарь Министерства энергетики Габор Чепек отметил, что их цель — проверить состояние и восстановление работы нефтепровода "Дружба".

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает о цели визита делегации.

В МИД Украины отметили, что визит представителей Венгрии отложили. В обнародованном заявлении указано, что предложенные сроки "неприемлемы для Украины".