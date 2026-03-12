Відео
Головна Новини дня Єврокомісія хоче провести інспекцію нафтопроводу "Дружба"

Єврокомісія хоче провести інспекцію нафтопроводу "Дружба"

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 23:57
ЄС хоче перевірити нафтопровід "Дружба" — чекає відповідь від України
Нафтопровід "Дружба" в Угорщині. Фото: Reuters

Європейська Комісія хоче перевірити нафтопровід "Дружба". Україні запропонували відповідну місію, наразі очікують на відповідь.

Заяву речниці Єврокомісії Анни-Кайси Ітконен цитує "Суспільне", передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Заява ЄС щодо нафтопроводу "Дружба"

Раніше перекачку нафти до Угорщини та Словаччини зупинили через російські удари по інфраструктурі. В Україні заявили про серйозні пошкодження нафтопроводу "Дружба". ЄС пропонує Києву місію з інспекції трубопроводу.

"Ми ведемо інтенсивні дискусії та контактуємо з Україною з цього питання вже протягом кількох тижнів, а також із державами-членами, які найбільше занепокоєні. Я можу повідомити, що ми запропонували місію з інспекції трубопроводу в Україні та чекаємо на відповідь", — зазначила Ітконен.

Яка ситуація з нафтопроводом "Дружба"

До України 11 березня прибула делегація з Угорщини. Держсекретар Міністерства енергетики Габор Чепек зазначив, що їхня мета — перевірити стан та відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає про ціль візиту делегації.

У МЗС України зазначили, що візит представників Угорщини відклали. В оприлюдненій заяві зазначено, що запропоновані терміни "є неприйнятними для України".

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
