ЄС хоче перевірити нафтопровід "Дружба" — чекає відповідь від України

Європейська Комісія хоче перевірити нафтопровід "Дружба". Україні запропонували відповідну місію, наразі очікують на відповідь.

Заяву речниці Єврокомісії Анни-Кайси Ітконен цитує "Суспільне", передає Новини.LIVE.

Заява ЄС щодо нафтопроводу "Дружба"

Раніше перекачку нафти до Угорщини та Словаччини зупинили через російські удари по інфраструктурі. В Україні заявили про серйозні пошкодження нафтопроводу "Дружба". ЄС пропонує Києву місію з інспекції трубопроводу.

"Ми ведемо інтенсивні дискусії та контактуємо з Україною з цього питання вже протягом кількох тижнів, а також із державами-членами, які найбільше занепокоєні. Я можу повідомити, що ми запропонували місію з інспекції трубопроводу в Україні та чекаємо на відповідь", — зазначила Ітконен.

Яка ситуація з нафтопроводом "Дружба"

До України 11 березня прибула делегація з Угорщини. Держсекретар Міністерства енергетики Габор Чепек зазначив, що їхня мета — перевірити стан та відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає про ціль візиту делегації.

У МЗС України зазначили, що візит представників Угорщини відклали. В оприлюдненій заяві зазначено, що запропоновані терміни "є неприйнятними для України".