В ЕС боятся, что через Орбана секретные данные уходят в Кремль

В Брюсселе все чаще отодвигают Венгрию от чувствительных переговоров и ограничивают для нее доступ к конфиденциальным материалам из-за опасений, что информация с закрытых встреч может попадать в Москву. Несмотря на новые обвинения, публичного ответа ЕС до парламентских выборов в Венгрии 12 апреля, вероятно, не будет.

Об этом говорится в статье Politico, цитирует Новини.LIVE.

В Евросоюзе усиливают неформальную изоляцию Венгрии в вопросах, где речь идет о деликатной дипломатической информации. По данным европейских дипломатов и чиновников, Будапешту сокращают доступ к конфиденциальным материалам, а часть чувствительных переговоров проводят в меньших группах.

Причина этого, по словам собеседников, одна: в Брюсселе боятся утечки информации в Кремль. Новый всплеск подозрений вызвали слова премьера Польши Дональда Туска, который заявил, что сообщения о том, что "люди Орбана" подробно информируют Москву о заседании Совета ЕС, не должны никого удивлять. По его словам, такие подозрения существовали давно, и именно поэтому он сам на встречах высказывается лишь настолько, насколько это необходимо.

Параллельно The Washington Post сообщила, что правительство Виктора Орбана сохраняло тесные контакты с Москвой на протяжении всей войны против Украины, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто якобы использовал перерывы во время встреч с коллегами из ЕС, чтобы передавать информацию Сергею Лаврову.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что еще в 2024 году его предупреждали о том, что венгерская сторона может передавать услышанное на заседаниях России. Поэтому, по его словам, он и его коллеги сознательно ограничивали то, что говорили в присутствии Сийярто. Он также вспомнил, что еще перед саммитом НАТО в Вильнюсе 2023 года венгерскую делегацию фактически отстраняли от самых чувствительных переговоров, а содержательное обсуждение продолжали уже без нее.

В материале также говорится, что Бухарестская девятка ранее рассматривала возможность не привлекать Будапешт к своему формату из-за отсутствия согласия по поддержке Украины.

В ЕС надеются на результаты выборов в Венгрии 12 апреля

Несмотря на серьезность обвинений, в ЕС пока не хотят переводить ситуацию в официальный конфликт. Пятеро дипломатов заявили, что любая формальная реакция, вероятно, будет зависеть от итогов выборов 12 апреля. В Брюсселе опасаются, что до голосования Орбан использует любое давление со стороны ЕС в собственной кампании.

Вместе с тем внутри Союза все чаще звучат более жесткие оценки. Один из дипломатов прямо сказал, что такая ситуация подрывает доверие, сотрудничество и целостность Евросоюза. Другой признал, что если Орбан сохранит власть, Брюсселю придется искать другие способы реагирования.

На фоне новых подозрений в ЕС также обсуждают ужесточение режима секретности. Один из дипломатов заявил, что аргументов в пользу засекречивания части материалов стало больше, хотя сам по себе гриф "секретно" не является панацеей.

Венгрия отвергает все обвинения и жалуется на давление

В Венгрии все обвинения отвергают. Министр по делам ЕС Янош Бока назвал сообщения "фейковыми новостями" и связал их с ходом избирательной кампании, заявив, что это попытка ударить по партии "Фидес". Петер Сийярто, в свою очередь, заявил, что речь идет о "теории заговора, более абсурдной, чем что-либо ранее".

Между тем лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр на митинге назвал действия Сийярто "откровенной государственной изменой", заявив, что он предал не только собственную страну, но и Европу.

Отношения между Украиной и Венгрией заметно испортились за последнее время. Венгрия блокирует передачу Украине кредита на 90 млрд евро, ссылаясь на прекращение работы нефтепровода "Дружба". Мол, если работа нефтяного узла возобновится, то решение о передаче средств могут разблокировать. В то же время в Евросоюзе заявили, что готовы оказать всестороннюю помощь для восстановления работы "Дружбы", которая прекратила работу после массированных российских атак.

Кроме того, Будапешт блокирует любые решения и инициативы по евроинтеграции Украины.

Значительно ухудшились дипломатические отношения после того, как в Венгрии похитили украинские инкассаторские автомобили банка "Ощадбанк". Известно, что венгры жестоко обращались с работниками и грубо нарушили их права. Более того, средства и золото, которые перевозили в автомобилях, остались в Венгрии.