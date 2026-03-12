Відео
Головна Новини дня Ощадбанку повернули затримані в Угорщині інкасаторські автомобілі

Ощадбанку повернули затримані в Угорщині інкасаторські автомобілі

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 21:22
Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі з Угорщини — чи віддали гроші та золото
Автомобіль Ощадбанку, який затримали в Угорщині. Фото: Ощадбанк

В четвер, 12 березня, Ощадбанку повернули інкасаторські автомобілі, які раніше були затримані в Угорщині. Машини пошкоджені й наразі фахівці визначають рівень завданих збитків.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення банку.

Читайте також:

Чи повернули разом з автомобілями гроші і золото

Як зазначили у банку, авто передали представникам Ощадбанку та українським дипломатам. Разом з машинами повернули частину особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади.

Водночас після повернення в автівках зафіксовано низку пошкоджень обладнання. Детальну фіксацію всіх виявлених несправностей на місці провели юридичні представники банку. Пізніше зроблять оцінку завданих збитків.

Ощадбанку повернули автомобілі інкасанторів, які затримали в Угорщині, але машини пошкоджені
Автомобілі Ощадбанку. Фото: Ощадбанку

"Водночас, грошові кошти та цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота все ще залишаються незаконно затриманими в Угорщині", — йдеться у повідомлення.

В Ощадбанку наголосили, що продовжать "послідовно відстоювати свої права". Йдеться, зокрема, про повернення цінностей.

"Певний перелік юридичних кроків вже здійснено. Ощад наполягає на легальності здійснення перевезень у відповідності зі всіма нормами міжнародного права та законності своїх прав на вилучені грошові кошти і цінності", — додали у банку.

Затримання українських інкасаторів в Угорщині

У Будапешті 5 лютого затримали сімох українських інкасаторів Ощадбанку. Вони виконували рейс двома інкасаторськими автомобілями між Австрією та Україною.

Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто пояснив, що українців затримали нібито через перевезення грошей, що могли належати "українській воєнній мафії".

Поліція відкрила щодо цього кримінальне провадження. Водночас ввечері 6 березня стало відомо, що українців, яких затримали в Угорщині, вдалося звільнити.

Міністр МЗС Андрій Сибіга закликав Угорщину повернути гроші та дорогоцінні метали, які були в інкасаторських авто. Він наголосив, що це — власність українського державного банку.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
